Piret Laos saatest «Õhtu!»: me teeme kõik selleks, et inimene saab pärast meie saadet magama minna hea tujuga

Kanal 2 saate «Õhtu» üks saatejuhtidest Jüri Butšakov rääkis raadiole Elmar, et Piret Laos on andnud talle esimesest saate hooajast väga häid nõuandeid. Teiste hulgas näiteks kuldaväärt soovituse, et kui tahta perfektset tulemust, siis peab alati materjali ette valmistama. «Niisama pole mõtet teemale peale lennata, alati tasub teemaga eelnevalt tutvust teha,» sõnas Butšakov.

Piret Laos tunnistas, et kaassaatejuhid Jüri ja Robert on ka temale häid juhtnööre jaganud, eriti seda, kuidas eetris pingevabam olla. «Poisid on õpetanud mulle, kuidas vähem muretseda. Kui ma tavapäraselt koguaeg targutan, muretsen ja pabistan, siis nad ütlevad mulle, et ma poleks nii kanaema. Nad on mulle öelnud, et kui läheb midagi sassi, pole vaja samuti muretseda. Kui ma nutan, siis nad pühivad mu pisarad ja ütlevad, et homme on jälle uus päev,» rääkis Laos.

«Me aegajalt satume mõne kirjakese või sõnumi peale, et suvel oli natuke igav, sest õhtuti polnud harjumuspäraselt teatud saadet eetris. Me teadvustame seda ja tuleme taas suure rõõmu ja usina meelega vaatajate juurde tagasi,» sõnas Rool.

Uue hooaja alguses lubatakse erinevaid emotsioone ja uuendusi. «Meie välivõtted saavad olema väga lõbusad. Põnevad külalised toovad kaasa oma karakteri, hirmud ja rõõmud. Selle ümber saab palju nalja. Samuti saavad televaatajad uuel hooajal meie saates rohkem kaasa rääkida. Me tahame teada saada, mis situatsioonides tahavad vaatajad meid näha,» sõnas Laos.

Saade hakkab argiõhtuti eetris olema kell 21.00. «Me teeme kõik selleks, et inimene saab pärast meie saadet magama minna hea tujuga,» lubas Laos.

«Oluline on see, et see on otsesaade ja need emotsioonid seal on siirad! Kas siis naerame või läheb midagi sassi, kõik toimub päriselt. Just ootamatus ongi kogu asja võlu selle saate juures,» lisas Butšakov.

«Kui te meid ei usu, siis ootame teid kõiki 2. septembril kell 21.00 Tallinnas, Kristiine Keskuses asuvas O’Leary’se spordiruumis, kus toimub LIVE avasaade,» kutsus Rool kõiki huvilisi otsesaate võludest osa saama.