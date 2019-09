Anna Kaneelina: kuulake mu muusikat avatud südamega

Muusik Anna Kaneelina kohta on öeldud, et tegu on urbanistliku maagiga. «Seda on minu kohta öelnud kirjanik Elina Naan. See ütlus oli tema emotsioon pärast minu ühe kontserdi külastamist. Ilmselt siis see räägib sellest, et minu esituses või muusikas on kuulajate jaoks midagi maagilist. Kuid ma arvan, et see peegeldab kuulajate endi emotsioone, see ei ole ainult minus,» sõnas Anna Kaneelina.

Artistil ilmus hiljuti oma esimene album, mille kallal on ta tööd teinud terve viimase aasta. «Ma olen väga õnnelik, et ma tegin selle ära. Olen muusikaga tegelenud pool oma elust, kuid see on mu päris esimene oma loominguga plaat. Ma olen selle üle väga uhke. Inimesed on mu plaadi üles leidnud, seda näitasid suvised kontserdid, kohal oli päris palju kuulajaid,» lisas Anna Kaneelina.

Sel nädalal, 5. septembril toimub Tartus Genialistide Klubis Anna Kaneelina kontsert. «See on meie esimene kontsert Tartus ja mina olen Anna Kaneelina külalisesineja. See on minu jaoks väga põnev, sest astun enne Anna bändi üles üksinda. Ma pole varem üheski kontsertkohas sellist asja teinud,» sõnas bändi kitarrist ja Anna abikaasa Erki Pärnoja.

«Laval ma vaatan Annat ikkagi kui Anna Kaneelinat. See, mis meil tekib laval ansambliga ja omavahel, on väga raske hommikul raadios kirjeldada, eriti veel päevavalgel. See on mingit sorti jõud, mis justkui haarab su. See on natuke rituaalne tegevus, mis seal laval hakkab toimuma. See on midagi väga erilist. See on nagu mingi jõud, mis on minu jaoks eriline. See kutsub minus välja mingeid külgi, mida ma ei teadnud enda sees enne olevat,» rääkis Erki Pärnoja.

Erki Pärnoja, Lauri Hermann, Tiiu Sommer ja Anna Kaneelina raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

Anna Kaneelina sõnul on tema lemmik esinemispaigad ja lavaline väljendus aja jooksul muutunud. «Ma olen saanud oma muusikaga erinevaid asju teha. Alustasin veidi arglikumalt, kuid läbi erinevate festivalide muusika aina kasvab ja on muutunud ülimalt ekspresiivseks, võib öelda, et see on füüsiline isegi. Samas minu muusika peidab endas selliseid külgi, et seda saab esitada ka täiesti vastupidises võtmes. Ilmselt see lugu, mis me täna esitame, näitab, et seda muusikat saab esitada väga erinevalt,» lisas Anna Kaneelina.

«Kuulake mu muusikat lihtsalt avatud südamega. Isegi hoolimata sellest, et muusika on enamasti inglisekeelne. Muusika on nii universaalne keel, et tuleb olla avatud. Mind ennast muusika juures kõnetab kõige rohkem see, et ma lasen sellest ennast kanda. Ma lasen endal läbi tunnetada, mis mõtted ja tunded mul sees hakkavad tekkima. Ma loodan, et inimesed lähevad minu muusikat kuulates enda sees rännakule,» sõnas Anna Kaneelina.