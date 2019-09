Esimese klassi õpilane Johann Uibo: ma soovin kõikidele koolilastele toredat kooliaastat!

Johann Uibo alustas sel nädalal oma kooliteed Tartus, Miina Härma Gümnaasiumis. «Ma ootan kooli minekut väga, sest seal on kõik väge äge! Mu vanemad on öelnud mulle, et mu tunnid saavad olema ka kõik väga ägedad. Kõige rohkem ma ootan aga kehalise kasvatuse tundi,» rääkis väike Johann Uibo, kes kooliväliselt osaleb kergejõustiku treeningutel.

Johann rääkis hommikuprogrammis, et enne kooli on ta teadmisi kogunud ka eelkoolist. «Mulle meeldib näiteks korrutamine. Eelkoolis õppisin ka inglise keelt, lugemist ja kirjutamist. Ma oskan kirjutada kõiki tähti! Mul on kaks väiksemat venda ja ma loen ette oma keskmisele vennale,» sõnas poiss.

Johanni sõnul andis eelkool talle enesekindlust ja aimdust, milline koolielu päriselt välja näeb. «Ma käisin eelkoolis ja sellepärast ma tean, kuidas koolis käiakse ja kuidas tunnid välja näevad. Minu eelkooli nimi oli «Tera» ja seal oli väga tore! Me meisterdamise igasuguseid erinevaid asju tundides,» rääkis Uibo.

«Koolist saan ma endale palju toredaid sõpru. Kõik on täitsa uued sõbrad. Vahetundides ma tahan nendega mängida kulli ja zombie mängu. See viimane on ka nagu kulli mäng, kuid tagaajamist saab teha mitmekesi,» lisas poiss.

«Ma soovin kõigile koolilastele toredat kooliaastat,» soovis seitsmeaastane Johann Uibo.