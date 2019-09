Raadio Elmar esimese lastesaate erikülaline oli Hensugusta: juttu oli mullivahvlitest, rahvatantsust ja youtube'st

Eesti avalikkuse ees tuntud juutuuber ja saatejuht Hensugusta rääkis lastele oma sotsiaalmeedia tegemistest. «Youtube'ga alustasin kolm aastat tagasi. Praegu teen igal nädalal üks kuni kaks postitust. See on päris pöörane. Ma olen palju õppinud teiste pealt, kuid alati lisan midagi endalikku juurde,» lisas juutuuber.

Saatejuht Emili Pirk lisas, et ka tema on oma kätt proovinud youtube'i kanali postitustega. «Ma tegin koos oma vanematega video, kus valmistasime mullivahvleid. Need on vahvlid, kus on mullid peal! Need näevad välja nagu mesilaskärjed. Selles videos õpetasimegi, kuidas neid vahvleid valmistada,» sõnas Emili Pirk.