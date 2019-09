Kõik julged ja vallalised, ärgake! Henri Laumets viib raadioeetris kokku üksikuid südameid

Laumets rääkis Kanal 2 saates «Õhtu!» oma varasematest paari panemise kogemustest. «Tuleb teha rõõmsat tööd ja elust rõõmu tunda ning miks mitte seda ka siis teistele pakkuda. Olen ka varem kokku puutunud paari panemisega. Nimelt igal aastal teen ma enda kodus Halloweeni peo ja kutsun sõbrad külla. Kummaline nähtus on see, et igal aastal tekib sel peol üks uus paar ja see paar jääb püsima aastateks! Igal aastal mõtleme, milline paar meil siis nüüd tekib,» muigas Laumets.

Tutvumissaade «Õhus on armastust» on raadio Elmar eetris olnud juba aastaid ning selle käigus on oma ühise tee leidnud palju toredaid paare. «On ka selliseid inimesi, kes on isegi abiellunud. Muidugi on ka neid, kes elavad koos ja ma loodan, et nende kooselu jääb aastateks püsima. See saade töötab ja ma annan oma parima, et minu kosjakontori oskused töötaksid kõige paremini,» lisas saatejuht.