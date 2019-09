Žiguliga idablokis ehk pöörane autoreis läbi kuue tuhande kilomeetri

Paar aastat tagasi reisiseikluse «Žigulidega läbi Venemaa» läbi teinud seltskond võttis ette järgmise väljakutse. Uues saatesarjas «Žiguliga idablokis» asus kümnepealine reisiseltskond vanadel Žigulidel automatkale läbi idabloki. Eesmärk oli läbida Valgevene ja Ukraina, tutvuda kohaliku kultuuri ja kommetega ja panna proovile nii vana tehnika kui ka reisiseltskonna endi võimed.

Kümne julge ja ulja reisiselli hulka kuulusid üheksa meest ja üks eriti julge naine. Saatejuhtidel Kristjan Ojangul ja Robert Roolil on kummalgi oma neljarattaline auto, millega läbiti kuus tuhat kilomeetrit.

Kristjan Ojang tunnistas raadio Elmar hommikuprogrammile, et avastamise huvi on tal piiritu. «Sõitmisest jääb mul alati väheks, nii Venemaal kui terves idablokis. Tahaks sõita järjest rohkem ja kaugemale! Seekord võtsime ette Valgevene ja Ukraina alad,» sõnas saatejuht Ojang.

«Vana auto on minu jaoks palju huvitavam sõiduriist, kui mingisugune uus auto. Mitte, et uutel autodel midagi viga oleks, nendega reisimine on selline turvaline ja ei teki mingit elementi juurde, mis vana autoga tekib. Vana auto on nii lihtne - ta võib katki minna, pole konditsioneeri, kiirusehoidikuid, ise peab roolis mehe eest väljas olema,» rääkis Ojang.

Robert Rool ja Kristjan Ojang FOTO: Tõnis Tuuder

Ojangul jagus Žiguli osas veel teisigi positiivseid sõnu. «Selle auto veermik on kehvadel teedel sõitmiseks ideaalne. Auklikul ja ebatasasel teel on ta ühtlane ja üllatavalt mugav, seda ütlesid ka mitmed reisikaaslased, kes said Žiguliga sõita lausa üheksateist päeva järjest. Vanast ajast on kõigil meeles, et see on auto üks ebamugav peletis, millega oli kehv sõita. Kui aga auto on heas korras, on sellega väga hea sõita,» lisas ta.

Ojang tunnistas, et tuli ette olukordi, kus reisi jooksul oli tarvis autosid ka remontida. «Omast arust teed küll korda, kuid vana tehnika üllatab siis jälle kõrvalt millegagi,» rääkis ta.

«Žiguliga päris Aafrikasse ei läheks. Idablokis on hea selle autoga sõita, sest igal pool on hea varuosade kättesaadavus. Peaaegu igas külas ja linnas on Žigulide ja Ladade varuosade poed. Kui midagi juhtub tee peal, siis abi on võimalik päris hõlpsasti leida. Ma ei kujuta ette, et kusagil Lõuna-Ameerikas või Lääne-Euroopas niimoodi saaks toimida,» rääkis mees.

Saatesarja esimene osa on Kanal 2 eetris pühapäeval, 15. septembril kell 20:05.

Kuula täispikka intervjuud SIIT: