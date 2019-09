Elmari muusikauudised

Uues Eesti linateoses «Vanamehe film» kuuleb muusik Jaagup Kreemi häält

Ansambli Terminaator juhtfiguur Jaagup Kreem on lisaks bänditegfemisele hakanud tegelema ka filmikunstiga. Nimelt on Jaagup andnud oma hääle septembris ilmuvale linateosele «Vanamehe Film».

Kui tavaliselt tuleb multifilmides hääl anda mõnele väljamõeldud tegelasele, siis Jaagupil on mõnevõrra lihtsam ülesanne. Tuleb välja, et laulja järgi ongi tehtud uude linateosesse temanimeline tegelaskuju.

«Lõbutsen stuudios. Annan hääle iseendale uues multifilmis,» kirjutab Jaagup oma Instagrami kontol.





Must Hunt avaldas uue albumi «Oota mind ära»

Pop-rock bänd Must Hunt avaldas 30. augustil uue plaadi «Oota mind ära». Lisaks nimiloole kõlavad 12-laululisel albumil kõik ansambli uue koosseisu singlid nagu «Suudluskindlad huuled», «Tuletooja» ja teised, ning ka täiesti uued senikuulmata palad.

Laulja Freddy Tomingas kirjeldab, et suure töö ja pühendumise tulemusena on valminud helikandja, mille üle kogu bänd võib sirge seljaga uhkust tunda. «Me ei valinud ainult üht valemit, vaid lubasime omale stiililiselt kõvasti piire kombata, et oleks huvitavam nii endal kui ka kuulajal.»

Marko Atso lisab, et albumi loomise protsess algas juba veebruarikuus ja vältas augustini, tänu millele oli võimalik pühenduda igale loole eraldi. Aega oli keskenduda nii muusikalisele kui ka kõlalisele poolele.

Uus album «Oota mind ära» on saadaval kõigis hästi varustatud plaadipoodides ning populaarsetel striimingu- ja muusikaplatvormidel. Samuti on plaati võimalik tellida Musta Hundi kodulehelt.





Kadi Toom avaldas üle pika aja uue laulu

Kadi Toom avaldas üle pika aja uue loo, mis kannab pealkirja «On mis on».

See on juba teine laul, mille L&B Music Foundry on kirjutanud Kadi Toomile, esimene lugu kandis pealkirja «Teekond läbi su varjude». L&B Music Foundry moodustavad laulukirjutajad Raido Lilleberg ja Kristjan Bild.

Autorite sõnul oli laulu kirjutamisel ja produtseerimisel eesmärgiks teha midagi uut ja unikaalset. Omavahel on segatud pop- ja tantsumuusika, samuti on loosse põimitud 80ndate ja 90ndate nostalgilisi süntesaatorisounde. Laulu tekst on autorite sõnul inspireeritud «hetk, siin, nüüd ja praegu» maailmavaatest.





Indrek Rebane esitleb singlit «Päikeseloojang»

Indrek Rebane on valmis saanud oma neljanda eestikeelse singli, mis kannab pealkirja «Päikeseloojang». Indrek töötab Rootsi ning Soome laevadel, kus mängib muusikat 5x45 minutit päevas.

5. septembril toimub Indrekul Tallinna lahel purjekate peal uue singli esmaesitlus ning see plaanitakse jäädvustada koos Tallinna linna kohal oleva päikeseloojanguga.





Toomas Anni avaldas kantrirock-ballaadi «Nii palju on öelda»

Toomas Anni sõnul on ta viimasel ajal stuudiost suure kaarega mööda käinud.

Uus lugu «Nii palju on öelda» on Anni sõnul lauasahtlis seisnud peaaegu kümme aastat. Küsimusele, miks ta selle just nüüd avaldab, vastab mees, et ju siis oli selleks aeg küps ning soovib kõigile head kuulamist.

Laulu muusika ja sõnade autorid on Toomas Anni ja Peeter Kaljuste.





Robert Lõvi andis välja debüütalbumi, mis valmis koostöös Hollywoodis hinnatud produtsendiga

Robert Lõvi andis äsja plaadifirma Royal Records-i alt välja oma debüütalbumi, mis valmis koostöös Robert Stanley Montesega, kes vastutas kogu albumi mix-i eest. Robert Stanley Montes on hinnatud produtsent, kes on varasemalt koostööd teinud tuntud Hollywoodi staaridega nagu Justin Timberlake, Katy Perry, Stevie Wonder jpt.

Plaat kannab pealkirja «Ainult udu» ning koondab endas kogu Robert Lõvi viimaste aastate loomingu. Ühteteistkümmet lugu sisaldav plaat on Lõvi enda sõnul sama mitmekülgne nagu ta isegi. «Eemärk oli luua plaat, mis oleks minulik, mitmekülgne ning kus oleks esindatud nii räppmuusika pehmem, kui ka veidi karmim pool. Eriti oluliseks pidasin leida plaadile kaasa tegema artistid, kelle loomingut ma ise naudin.»