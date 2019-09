Märt Avandi filmist «Kohtunik»: sellel filmil on olnud juba oma väike edulugu

Lisaks Avandile teevad filmis kaasa Mait Malmsten, Jaan Rekkor, Lee Trei, Kaie Mihkelson. Avandi lisas, et filmi on jõutud tutvustada mainekatel üritustel. «Seda filmi on promotud erinevatel festivalidel, teiste hulgas näiteks Shanghais, mis on üks vähestest maailma A-kategooria filmifestivalidest. Võib öelda, et sellel filmil on olnud oma väike edulugu juba enne Eestis esilinastumist. Mina, Mait Malmsten ega Andres Puustusmaa pole saanud küll Shanghais ise kohal olla, kuid film on küll juba palju reisinud,» rääkis Avandi raadio Elmar hommikuprogrammile.

Avaldi lisas, et ka Eesti linnadesse on plaanis teha antud filmi teemalised külastused. «Nii palju, kui seda on võimalik erinevate proovide ja etenduste kõrvalt teha, plaanis on käia ka erinevates Eesti linnades. Kuid kahjuks on nii, et film saab reisida rohkem kui meie ise. Hea asi on aga see, et nendel esitlustel on võimalik käia vaid siis, kui film midagi väärt on. Paistab, et film «Kohtunik» on midagi väärt. Festivalidel käimiseks on vaja aega. Samas, Eesti näitlejad pole ju ainult filmi- või teatrinäitlejad, me peame tegema kõike, sest meil on väike riik. Ka Shanghaisse oleks me saanud tegelikult minna, kuid võta näpust, aega polnud,» tõdes Avandi.