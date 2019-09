Liis Lemsalu uue singli videos teevad kaasa mainekad tantsijad

«Kehakeelest saab mõnikord ka sõnadega rääkida, kuid tihtilugu jääb sellest muidugi väheseks. Mina ise kasutan kehakeelt suhtlemisel väga palju, žestikuleerimises on mul juba väikesest saadik päris hea tase saavutatud ja minu meelest see läheb aina hullemaks. Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma tahan ennast väljendada,» naeris Liis Lemsalu raadio Elmar hommikuprogrammile.

«Kehakeelest on ka välismaal suhtlemisel palju abi, ma nüüd ei julge väita, et sada protsenti on see abiks, kuid nii mõndagi saab seletatud. Eriti, kui juhtub keelebarjäär vahel olema,» lisas laulja.

Hommikuprogrammis naljatleti, et kas Lemsalu on äkki žestikuleerimisel eeskuju võtnud Mehhiko seebiooperitest. «Kui ma olin suviti maal vanaema juures, siis mulle nii väga meeldis vaadata neid seebikaid ja just neid Ladina-Ameerika omasid. Ma jälgisin neid päevasel ajal suu ammuli ja imestasin nende näitlejate temperamendi üle. Ma olin siis toona vast umbes kümne aastane ja polnud ise selliste inimestega kokku puutunud, lihtsalt teleekraani abil tõdesin, et nii saab ka suhelda,» meenutas Lemsalu.

Kuigi muusiku värske singel «Kehakeel» on energiline ja tempokas, on selle tootmine seotud siiski meie põhjanaabrite, mitte Ladina-Ameerikaga. «Ladina-Ameerikasse oleks päris tore minna lugu tegema, kuid seekord salvestasin ma oma uue laulu vokaalid Soomes. Sõnade autor on Maian Kärmas. Olen tulemuse üle väga rahul,» lisas laulja.

«Sõna «kehakeel» on minu jaoks intrigeeriva tähendusega, sest ta tekitab teatud eelarvamuse. Selle video puhul oli mul teatud visioon, mida ma kindlasti tahtsin seal näidata. Kõige rohkem on mul hea meel aga selle üle, et ma sain ühe suurepärase tantsija oma tiimi, kes omakorda pani kokku ka kogu tantsijate tiimi. Tantsijad pole mitte ainult Eestist, vaid ka välismaalt. Üks tantsijatest on näiteks Alisa Tsitseronova, kes on esinenud ka USA telesaates «World of Dance». Alisa sai koos oma peigmehega selles saates väga kaugele ja nad on väga andekad. Nad mõlemad teevad minu videos kaasa. Seal on nii palju asju, mida kindlasti tasub vaadata,» rääkis Lemsalu oma singli videost.

Lemsalu arvates on tema uus lugu igati tantsitav. «Kindel rütm on lool all ja pigem on see ikka kiire lugu. Mul pole päris ammu nii kiiret lugu olnud. Mul on väga hea meel, et repertuaaris on nüüd ka selline pala, mis ei ole tavaline keskmise tempoga laul, vaid ongi nagu up beat stiilis,» sõnas muusik.