Peep Vain tõi välja keskeakriisi tunnuseid ja viise, kuidas sellest välja tulla

«Küllalt hiljuti sain aru, et ka varasemate äri- ja motivatsioonikoolitustega ajasin ma, julgemata seda otse välja öelda, õnnelik olemise asja. Keskeakriisi teema ongi see, kui õnneindeks ja rahulolu endaga langeb ja mingil hetkel hakkab ta jälle tõusma. Siis minu küsimus oma raamatus ongi see, et kuidas olla edu keskel ja pärast seda ikka õnnelik ja isegi õnnelikum kui kunagi varem,» sõnas Vain raadio Elmar hommikuprogrammis.

Vain tõi välja, millised on tema arvates keskeakriisi tunnused. «Kui inimene teeb ühte ja sama asja, isegi kui talle see väga meeldib, hakkab ikkagi tekkima vahelduse vajadus. See võib tekkida nii töö kui ka isiklike suhete mõttes, näiteks siis abielu suhtes. Tekivad küsimused, kas tegelikult see mind rahuldab või on veel midagi muud olemas. Keskeakriisi üks tunnuseid on lõksus olemise tunne. Ühel hetkel hakkab terendama, et kui mingeid muutusi ette ei võta, siis sisuliselt kogu ülejäänud elu läheb samas võtmes. See ongi see kriisi moment, kus saad aru, et mis ma nüüd teen. Ma pean praegu ette võtma mingeid muudatusi, väikeseid või suuri, või muidu on liiga hilja,» arvas Peep Vain keskeakriisi kohta.

Vain tõi välja ka lahenduse, kuidas kriisist on arukas välja tulla. «Vastused on ainult ühes kohas peidus, iseenda sees! Neid vastuseid võib saada ise kätte, olles endaga mõttes või kirjalikus sisedialoogis. Kuid tavaliselt aitab ka väline abi, kas selleks on siis hea sõber, psühhoterapeut või vanem mentor. Kui ma oma raamatut hakkasin tagantjärele sõnastama, siis ma sain aru, et see on ühes mõttes ka endaga sisedialoogi astumise utsitaja. Millal siis veel, kui kusagil neljakümnendate kandis sellega tutvust teha. Noorena sa võtad ette asju, annad tuld ja teed tegusid. Siis korraga see hoog raugeb ja tekib sissepoole vaatamise vajadus. Kui me oleme kuuekümnesed või seitsmekümnesed, siis tekib juba kohustus tervele elule tagasi vaadata ja olla noorematele põlvkondadele vajadusel targaks majakaks,» sõnas Vain.

«Üks ameerika koolitaja ütles väga hästi kogu selle teema kohta. Ta tõi välja, et keskeakriis on see moment, kus ma hakkan jälgima palju teravamalt, millised vajadused on mul hästi ja millised halvasti rahuldatud. Siis ongi küsimus, milliseid väikeseid, keskmiseid ja suuri muutusi saan ma praegu ette võtta. Selle eesmärk on see, et mõne aja pärast saan ma olla parema rahulolu, suuna ja õnne peal,» sõnas Vain.

Vain lisas, et teatud juhtudel on võimalik ka keskeakriisi vältida. «Üks mu tuttav tegi olulised ning vajalikud muudatused ära enne, kui need probleemid tulid tagumikust hammustama. Kui olla pidevalt oma vajadustega kooskõlas, dialoogis ja teha väikeseid muudatusi juba varakult, siis võib-olla saab kriisi ka ennetada,» arvas Vain.

Peep Vain ja Lauri Hermann FOTO: Raadio Elmar

«Kriis kui selline ei ole muidugi üldse halb asi. Hiina keeles on sellele teine vaste ka sõna «võimalus». Ehk siis, kuidas muuta keskeas oma elu tähendusrikkamaks ja õnnelikumaks. Iseasi siis, kas see kriis on nüüd valus ja lained löövad üle pea, või on see loomulik ja normaalne kriis. Selle eest pole mõtet põgeneda. Igasugused kriisid käivad üle inimeste ja ühiskondade, näiteks tervise- ja finantskriisid,» sõnas Vain.