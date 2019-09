Marju Länik: mulle meeldib mu töö ja lava ma armastan!

Länik rääkis raadiole Elmar, et oma sünnipäevade ümmargusi numbreid tähistab ta suurejoonelisemalt, sest teatud etapp jälle läbi saanud. Kuid tavalisema numbriga sünnipäevi, nagu tänavu, võtab ta palju rahulikumalt. «Sünnipäev nagu praegu, on nagu ikka, terve päev telefon heliseb. Sõbrad, sugulased ja tuttavad helistavad. Ühendust võtavad isegi inimesed, kelle helistamist ei oska üldse oodata. Nii tore on igaühega juttu puhuda ja õhtuks oled täitsa väsinud sellest, kuid loomulikult ka väga õnnelik,» naeris Länik.

Länik rääkis, et taastub hetkel käe operatsioonist ja suuri plaani sünnipäeva raames ette ei võta. «Mul on hea meel, et lõikus läks hästi ja mul on palju põhjust tänada oma kirurgi ja kõiki, kes mind aitasid. Olen rõõmus ja võibolla teen õhtul ilusa suvelõpu lõkke,» rääkis Länik.

Alati positiivne ja naeratav Marju Länik on särav nii laval kui intervjuusid andes. «Ma esinen alati positiivselt ja energiliselt. Ma võtan väga tõsiselt iga oma esinemist. Mitte selles mõttes, et tõsine nägu peas, vaid vastupidi, ma tahan iga oma esinemist teha väga hästi! Kui ma saan veel tagasisidet, et minu positiivne energia on ka publikuni jõudnud, on see mulle nii kohutavalt oluline,» lisas laulja.

Länik rääkis raadio Elmar kuulajatele ka oma energilisuse tagamaadest. «Kohvi ma näiteks ei joo. Võibolla paljud ei tunnegi minu päris palet, kuid ma olengi selline energilise loomuga,» sõnas Länik.

Laulja rääkis ka eesolevast plaanidest ning uuest materjalist. «Suvi oli tore ja täis igasuguseid vahvaid esinemisi. Ma lähengi sügisele vastu koos uute esinemistega. Tahan võimalikult palju laval olla oma LIVE bändiga, kui tellija vähegi sellega nõus on. Väga loodan, et sügise poole saab valmis ka minu uus laul. Tööd mulle väga meeldib teha ja lava ma armastan. Kui kutsutakse laulma, lähen alati suurima hea meelega,» sõnas Länik.