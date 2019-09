Lastesaate erikülaline Kadri Rämmeld rääkis lastele, miks ta üldse näitlejaks hakkas

Lapsed uurisid saate alguses, kes on Kadri Rämmeldi iidol ja mil moel tema tee jõudis näitleja ametini. «Teate, mul pole kunagi iidolit olnud ja ei ole ka praegu. Näitejaks hakkasin nii, et õpingute käigus selgus, et tahan sellega rohkem tegeleda. Ju ma ei oska midagi muud teha,» naeris Rämmeld.