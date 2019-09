Gerli Padar rääkis oma lemmiktreeningust: ma olen tõeline fänn!

Padar rääkis intervjuu sissejuhatuseks, et sel pühapäeval ühendatakse Tartus tore treening, pidu ja heategevus. «Sel üritusel on tegemist batuutide peal hüppamisega, see on muuhulgas üks igati lõbus ja kihvt treeningviis,» rääkis Padar.

«Treeningul on kasutusel ühe inimese batuudid, sooritused saavad olema treeneri poolt ette näidatud liigutuste baasil, need on erinevad kombinatsioonid, teisiti öeldes treeningliigutused. Ma ise olen selle ala tõeline fänn,» lisas Padar.

«Ma kolisin hiljaaegu Tartust Viimsisse ja katsetasin siis uues kohas erinevaid treeningviise. Käisin mitmetes grupi- ja rühmatreeningutes. Eile läksin aga jumpingu trenni Tartus ja tuleb tõdeda, et see on minu kõige lemmikum trenn üldse,» tunnistas muusik.

Padar lisas, et talle ei meeldi treeningud, kus peab oskama raskeid sammu kombinatsioone. «Mulle ei meeldi neid järgida, need lähevad sassi. Mul on kaks vasakut jalga. Batuut on aga väike ja seal sammude kombinatsioone teha ei saa. See on hästi lõbus trenn ja samas on ta päris raske trenn. Hea on see, et igaüks saab oma koormust ise reguleerida. Ise siis tead, kui kõrgele sa oma põlve tõstad ja kui tugevasti sa surud, samas on see kogu keha treening,» rääkis Padar.

Padar rääkis veel 15. septembril toimuvast «Jumping Party’st». «Mis saab olla veel ägedam, kui see kui sa saad «Jumping Party’le» tulla koos oma lapsega! Hüpata on tore ja see ei nõua mitte midagi enamat kui seda, et sul on mugavad treeningriided ja sise jalanõud. Käterätiku võib samuti kaasa võtta, sest värskendamise võimalused on olemas. Kõikidele ürituse pileti ostjatele on ette nähtud ka tore kingikott, mille sees vahvad üllatused. Ka mina laulan sellel üritusel, hüppan ka, kuid mitte samal ajal,» rääkis muusik.

«Osa ürituse tulust läheb organisatsioonile «Minu unistuste päev» ja teine osa läheb üheteistkümne aastase Jarmo treeningute toetuseks. Me teeme selle ettevõtmisega head ja see ongi kõige olulisem tegelikult,» lisas Padar.

Lisainfot eesoleva peo kohta leiate SIIT.