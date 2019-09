Elmari muusikauudised

Ikevald Rannap andis välja esimese souli stiilis loo

Ikevald Rannap avaldas uus singli pealkirjaga «Stay». Tegemist on Rannapi esimese souli stiilis looga. «Stay» on ka esimene singel tema peatselt ilmuvalt plaadilt «Synchronize».

Rannapi sõnul sündis lugu «Stay» kunagisest lauluideest, mis tekkis tal ühes Londoni pubis vahetult enne lavale minekut. «Laul on inspireeritud asjade püsimatust loomusest. Meie teele satuvad erinevad olukorrad ja inimesed ning me kunagi ei tea, kui kaua on meil aega võimalik nendega koos veeta,» rääkis laulja.

Ta lisab, et viimase lihvi oma uuele singlile andis ta koos koos professionaalsete laulukirjutajate Fredrik Joakimssoni ja Sebastian Berglundiga.

Ikevald Rannapi uus plaat «Syncronize» jõuab publiku ette lähikuudel. Kuigi Ikevald on varasema 10 aasta jooksul peamiselt andnud välja roki stiilis loomingut, on uuel plaadil kuulda mõjutusi soulist, funkyst ja jazzist. Album on salvestatud 10-liikmelise bändiga rootslasest produtsendi Ricky Delini juhendamisel.



Sunset Waves avaldas laulu «Kõik algab uuesti»

Keila popduo Sunset Waves avaldas üle tüki aja värske laulu, mis kannab pealkirja «Kõik algab uuesti». Uues loos saab bändiliikmete sõnul kuulda suviseid rütme ja tänapäevaselt moodsat meloodiat. Laulu tekst räägib tülidest, erimeelsustest, kuid vastukaaluks ka vaherahust ja leppimisest.

Bändi kuuluvad Deno Külvet ja Roland Saks.



Müügile tulid Eesti Laul 2020 piletid

3. septembril tulid Piletilevis müügile konkursi Eesti Laul 2020 finaali piletid, mille hinnad algavad 25,40 eurost.

Eesti Laul 2020 finaal toimub järgmise aasta 29. veebruaril Saku Suurhallis. Uksed avatakse kell 17.30 ning kontsertprogramm algab kell 19.00. Suurejoonelisele finaalvõistlusele pääseb 12 artisti, kellest üks sõidab Eestit esindama Eurovisiooni lauluvõistlusele Hollandisse. Lisaks on oodata mitmeid üllatusartiste ja huumoriga vürtsitatud meelelahutust.

Siiani pole veel avaldatud, kus toimuvad 13. ja 15. veebruaril poolfinaalid ning millal nende piletid müügile tulevad, kuid seda infot on lubatud jagada selle kuu lõpus. Igaljuhul, 1. septembrist saab konkursile esitada lugusid ning laulude esitamise tähtaeg on 6. novembril kell 12.00.



Reet Linna tähistab 75. sünnipäeva kontsertidega Tartus, Tallinnas ja Pärnus

Armastatud teletäht, laulja ja laulukirjutaja Reet Linna tähistab sel aastal enda 75. sünnipäeva kontsertidega Tartus, Pärnus ja Tallinnas.

Reet on omaette nähtus Eesti meelelahutusmaailmas, kes on lõbustanud ja köitnud meid juba üle poole sajandi! Tema elurõõmus hoiak ja üdini positiivne ellusuhtumine on olnud eeskujuks paljudele. Ennekõike teame Reeta teleekraanilt ja lavalaudadelt, kuid paljud ehk ei teagi, et tema loodud tekstidele on viisi saanud uskumatult palju Eesti pophitte. «Jambalaya», «Pärlipüüdja», «Sinu valinud ma», «Väikest poissi tean», «Aeg meid muutnud on», «Tulen saarelt», «Oma maa», «Mina ise», «Üks laul, üks viis» ja paljud teised.