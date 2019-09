Legendaarsed Sirje ja Rein Kurg: tuleme lavale ja tähistame «Suveniiri» suurt juubelit!

Aastakümneid Eesti rahvast hullutanud menubänd «Suveniir» annab oma 45. juubeliaasta tähistamise puhul 10. oktoobril Salme Kultuurikeskuses täispika kontserdi. Kontserdil mängivad läbi aegade osalenud pillimehed ja loomulikult Sirje ja Rein Kurg.

«Sain aru, et süda on ka ikka kusagil olemas, hakkas lauldes nii kõvasti tuksuma,» muigas Rein Kurg pärast seda, kui oli esinenud raadio Elmar LIVE stuudios.

«Närveerimist on tõe poolest ikka palju, kui tuleb otse laulda, see pole päris igapäevane tegevus. Kui seda iga päev teha, siis inimene ju harjub kõigega ja õpib hästi seda tegema. Aga iga päev me ei laula ju otse,» tunnistas Sirje Kurg.

Rein Kurg meenutas ansambel «Suveniir» tippaegu. «Toona me tegime selliseid otse esinemisi mitte ainult üks kord, vaid lausa mitu korda päevas,» lisas ta.

«Ansambel «Suveniir» on küll neljakümne viie aastane, kuid meie oleme selles koosseisus laulnud kolmkümmend kaheksa aastat. Meil on nende aastatega palju põnevat juhtunud, kohe meenub üks Haapsalu reis. Tee peal läks bändi bussil mitu korda rehvid katki ja siis jäi masin vahepeal lausa seisma. Kontsert pidi algama kell seitse, meie jõudsime kohale kell üks öösel. Rahvas oli vahepeal muidugi koju läinud, kuid siis tuldi öösel kontsertpaika tagasi. Meil oli esinemine ja pidu hommikuni,» meenutas Rein Kurg.

Sirje ja Rein Kurg on oma lauljakarjääri jooksul ka pika esinemise pausi sisse teinud. «Meil oli vahepeal aeg, mil me ei laulnud päris mitu aastat. See oli raske ja sunnitud aeg, oli ühiskondliku formatsiooni muutus. Ühesõnaga, saabus Eesti aeg. Oma raha oli niivõrd tähtis ja inimestel seda ei olnud. Oli vaja kindlasti söögi peale kulutada ja lõbustust ei saanud nii palju lubada toona,» sõnas Rein Kurg.

Rein Kurg lisas, et esinemisi bändil jätkub ja üles astutakse siis, kui kutsutakse. «Põhiliselt laulame kultuuri- ja rahvamajades. Ise me üritusi ei organiseeri, välja arvatud siis nüüd see kontsert, mis toimub 10. oktoobril Tallinnas, Salme kultuuri keskuses. See on mõeldud ansambel «Suveniir» neljakümne viie tegevusaasta tähistamiseks. Selle korraldajaks on Peeter Kaljuste,» rääkis ta.

Sirje Kurg tõi välja, et laulja peab oma häälega igapäevaselt tegelema. «Kui laulmisel tuleb pikem vahe sisse, siis on endal raskem ja ka hääled ei lähe nii hästi kokku enam. Minu meelest on kord nädalavahetusel laulmas käia kõige parem, kuid mõnikord tulevad ka pikemad vahed sisse. Samas jällegi, kui on juba kolm esinemist järjest, siis see läheb häälepaeltele jälle liiga paljuks. Kõike tuleb vaos hoida ja lubada laulmist endale normi piires. Häälega tuleb tegeleda,» rääkis Sirje Kurg.

«Kõige parem hääleharjutus on see, kui laulda hästi tasakesi ja madalalt, isegi mõmiseda läbi huulte, need on spetsiaalsed hääleharjutused,» sõnas Sirje Kurg.

Rein Kurg rääkis raadiokuulajatele, kuidas ansambel «Suveniir» üldse alguse sai. «Selle bändi asutas Heldur Jõgioja, see toimus 1974. aasta lõpus. Siis oli paar esinemist ja põhihooga läks bändi tegevus lahti 1975. aastal. Seetõttu ongi meil suuremaid juubeliüritusi peetud nendel aastatel, kus on viis ja null järel. Mäletan hästi kümnendat aastapäeva, mis toimus teater Vanemuine laval. Kahekümne viiendat aastapäeva tähistasime aga koos Heldur Jõgiojaga Austraalias,» sõnas ta.

Raadio Elmar LIVE stuudios esitati lugu «Ära unusta mind».