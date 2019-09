Kas teadsid, millised on Eesti kõige kuumemad retrolaulud?

Raadio Elmar saatejuhi Tiiu Sommeri sõnul on retromuusika meeldimise põhjus seotud lapsepõlvega. «See on muusika, mille keskel oleme lapsepõlves üles kasvanud. Meie vanemad on seda kuulanud ja oleme tahtmatult selle omandanud. See muusika tundub meile täna väga hea, mõnus ja turvaline. See on meile juba tuntud. Kui ma pean midagi uut vastu võtma, siis tahtmatult juba pingutan, et kes see laulab ja mis sõnad seal on. Kuid vana on hea,» sõnas Sommer.

Arutelu käigus selgus, et päris kõiki raadiojaamades kuuldud vanu lugusid retroks pidada ei saa. «Paljuski on see sisetunde küsimus. Kes on noorem, peab retroks kaheksakümnendate muusikat. Me oleme oma raadiojaamas rääkinud kunagi, et retro on kõik see, mis on kümme aastat vana. Meie jaoks on retro see, mis on kaheksakümnendad ja üheksakümnendad. Kõik, mis on uuem kui 2000. aastal ilmunud muusika, me oma raadiojaamas retroks ei pea,» sõnas Rauno Märks.

Ka Tiiu Sommeri arvates liigitatakse muusikat retro alla just kuulajast lähtuvalt. «Kui noorem kuulaja arvab, et bänd «2 Quick Start» on tema jaoks täielik retro ja parim retropidu tuleb just selle ansambli muusika saatel. Samas mõni raadio Elmar kuulaja arvab, et hoopis tema nooruspõlve muusika, ehk kuuekümnendate stiil on tema jaoks retro. Väga raske on siin mingit ajaraami paika panna,» rääkis Sommer.

Sommer lisas, et on isiklikult pidanud retromuusikaks väga erinevatest aastatest pärit loomingut. «Olen väga erinevad retro faasid ise läbi elanud, alates Eesti rock'i lapsepõlvest, mis on kuuekümnendatest ja seitsmekümnendatest. Lisaks, koos sõpradega kuulasime Vello Orumetsa muusikat ikka väga pikalt ja põhjalikult,» rääkis raadio Elmar saatejuht.

«Minu jaoks seostub retromuusika kõige enam Uuno raadio üheksakümnendate pidudega. See toimus kahes laines. Üks oli üheksakümnendate lõpus, kus toimusid peod erinevates linnades üle vabariigi. Siis oli vahepeal paus ja tulid Club Hollywood'i «Retro Night» üritused, mis olid stiilipeod ja kohal käis ligi kaks tuhat inimest, need peod olid rohkem kaheksakümnendate stiilis. Siis taaskord teema vaibus ja nüüd on vastavad peod uuesti üles kerkinud,» sõnas Märks.

Arutleti ka sel teemal, millised tänapäevased lood võiksid tulevikus retrohitiks saada. Märks lootis, et see saab olema midagi nublu repertuaarist. Sommer lootis, et tulevane retrohitt võiks olla mõni ansambel Revalsi laul.

Telesaates anti mõlemale raadiojaama saatejuhile erinevad ülesanded. Tiiu Sommer pidi välja valima lood, mis olid «eestikeelsed käimatõmbajad». Rauno Märks tõi välja muusika, mille saatel inimesed alati tantsima lähevad. Kõige ägedamate retrolugude valiku tegid ka «Õhtu!» saatejuhid.



Lugudega saab tutvuda allolevalt:

Tiiu Sommer, Raadio Elmar saatejuht, «Parimad eestikeelsed käimatõmbajad»:

Anne Veski «Hea tuju laul»

Vitamiin «Linda»

Fix «Tsirkus»

Rauno Märks, Retro FM saatejuht, «Parimad lood, mille saatel inimesed tantsima lähevad»:

Modern Talking «You're My Heart, You're My Soul»

Gigi D'Agostino «L'amour Toujours»

Mr Happyman «Las mina proovin siis ka»

Telesaate «Õhtu!» meeskonna kõige lemmikumad retrolood: