Jaagup Kreem «Vanamehe filmist»: huumor peab olema selline, et keegi ei saa haiget

Jaagup Kreem avaldas raadio Elmar hommikuprogrammile, et iseenda kehastamine polnud «Vanamehe filmis» sugugi keeruline. «Sellega polnud mul mitte mingit probleemi. Pean tunnistama, et kui alguses mulle seda rolli pakuti, suhtusin sellesse veidike skeptiliselt. Kuid siis sain stsenaariumi kätte, lugesin läbi paar korda ja mõtlesin, et aga miks ka mitte, see on täitsa tore. Täispikk nukufilm on ju päris Eesti oma ning kohalike poiste ja tüdrukute poolt tehtud,» sõnas Kreem.

«Mulle sobib pea igasugune huumor, kuigi eriline satiiri sõber ma ei ole. Huumor peab olema selline, et keegi inimene ei saaks haiget. See peab tegema head meelt kõigile. Isegi see, kelle üle nalja visatakse, ka tema peaks saama naerda. Huumor ei tohi olla õel,» arvas Kreem.

Filmis esineb Jaagup Kreem oma häälega ja tema välimuse põhjal on valmistatud ka vastav nukk. «See oli ikka päris raju, kuidas nukumeistrid palusid erinevaid pilte minust ja midagi olid nad ka internetist ise otsinud. See aeg, mil seda nukut tehti, mul oli just käsil oma tätoveeringute parendamine ja muutmine. Nad ootasid ära, mil mu käe peal olev tattoo valmis sai. Seejärel nad pildistasid selle töö üles ning tegid ka nuku tätoveeringu selle järgi. Ikka selleks, et lõpptulemus jääks autentne, kusjuures nukk on ehmatavalt minu sarnane,» avaldas Kreem.

Muusik leidis, et teda ühendab «Vanamehe filmiga» sarnane huumorisoon. «Ausalt öeldes, ega ma ise ka alguses ei teadnud, mis see päris seos võiks olla. Vaatajate jaoks see selgub filmist. See saab olema parasjagu absurdne koht. See, mida autorid nägid, oli ikka päris naljakas. Pean tunnistama, et nad on kirjutanud minu tegelaskuju ülevõlli elutargaks,» lisas Kreem.