Noorte jalgpallitreener: murekoht on see, kui lapsevanem hakkab väljaku ääres õpetama

Uus õppeaasta on täie hooga alanud ja alates septembrikuust osalevad lapsed aktiivsemalt ka erinevates treeningrühmades. Sotsiaalmeedias levib FC Heliose liikmete poolt esitatud jalgpalli teemaline avaldus, mille raames tõstetakse fookusesse vanemate poolt esitatud survet, mis nende laste võistluste ja spordialaste püüdlustega alatasa kaasas käib.

«Aastate jooksul on vanemate teadlikkus tõusnud. Suurem osa lapsevanemaid on juba väga tublid. Trennides see mure polegi nii suur. Pigem on problemaatilised just võistlusmängud, lapsevanemad lähevad väga hasarti. Eriti siis, kui tulevad vastased välja ja mängu seis juhtub pingeline olema. Kõige suurem murekoht on see, kui lapsevanemad õpetavad oma lapsi väljaku ääres. Nad annavad oma ideid, mida laps peaks tegema. See on see koht, kus laps läheb segadusse, treener tahab öelda ühte, samas peab ka oma vanemate sõna kuulama,» sõnas treener Kosemets.

Treeneri sõnul ei tohi antud teavitustööd järele jätta, selle teemaga on vaja järjepidevalt tegeleda. «Meie klubi laste poolt toodud sõnum on sotsiaalmeedias levima hakanud ja ka lapsevanemad teadvustavad probleemi järjest rohkem. Kuid see ei tähenda, et see töö lakkab. Treenerid peavad ikka aegajalt meelde tulema neid asju. Lõppkokkuvõttes peaks asi nii kaugele jõudma, et lapsevanemad hakkavad üksteist korrigeerima,» rääkis ta.

Kosemetsa lisas, et sarnaseid laste poolt esitatud sõnumeid on maailmas ka varem avalikult esitatud. «Me oma klubis mõtlesime selle peale, et meie huvi tegevustes räägitakse palju lastest, juhendajatest ning treeneritest. Kuid täiesti tahaplaanile on jäänud väga oluline osa ja see on lapsevanema pool treeningute juures. Me hakkame oma klubis vaikselt ka selle poolega tegelema,» lubas treener.

Kosemets rääkis, et uus jalgpalli generatsioon pakub tuleviku mõttes palju lootust. «Kui lapsed tulevad trennidesse, siis näed juba kaugelt nende sära silmades. Lootus jalgpalli treenerite seas kindlasti ei lakka. Tuleb oma tööd ja pisiasju veelgi paremaks saada. Kui juhtuvad olema väga andekad lapsed, siis nende vanemad tahavad neilt nõuda veel ja veel. Samas siin tuleb meeles pidada, et mängurõõmu tuleb hoida lastes senikaua, kuni nad end juba ise sisemiselt motiveerima hakkavad,» mainis treener.

Kosemets lisas lõpetuseks, et vanemate roll ja toetus laste treeningute juures on alati võtmetähtsusega. «Lastele on väga tähtis, kui nende vanemad nendega kaasas käivad ja vaatavad mänge kohapeal. Lastele mõjub väga hästi, kui nende vanemad neid innustavad, toetavad ja ergutavad. On alati ka mängudel näha, et kui värav lüüakse, siis kõigepealt otsitakse tribüünilt üles oma vanemate silmad,» rääkis FC Heliose noorte treener Heigo Kosemets.