Piret Aus: kultuur ja haridus peavad olema kättesaadavad ka erivajadustega inimestele

Raadio Elmar hommikuprogrammis käis kuulmispuude teemast rääkimas Piret Aus, kelle südameasjaks on luua kuulmispuuetega inimestele ligipääsetavus kultuuriüritustele. «On muidugi tore, et nüüd on kampaania, mis pöörab tähelepanu nii-öelda erivajadusega inimestele ja see teema on mitmel rindel aktuaalne, aga tegelikult see teema peaks olema üleval iga päev. Kutsuge muul ajal ka kurte siia stuudiosse ja rääkige nende mõtetest ja nende teemadest, nende erialadest, mis nad teevad, kuidas nad tunnevad, mida mõtlevad,» sõnas Aus.

Naine rääkis sellest, viipekeele õppekava on Tartu Ülikoolis tänaseks suletud, kuid Viljandi kultuuriakadeemias on see huvilistele kättesaadav. «See on õppekavas tänu üliõpilaste endi initsiatiivile. Meil oli loeng, kus ma tutvustasin erivajadusega inimesi ja tõin need inimesed ka endale loengusse. Seal olid vaegkuulja, pime ja ratastoolis olev inimene. Pärast tudengid ütlesid, et soovivad õppida viipekeelt. Seejärel kutsusin Tartust Jari Pärgma. Kuid sa ei õpi kursustel viipekeeletõlgiks. Sa saad mingi taseme, et elementaarsed asjad saaks suheldud selles keeles. Kurtide jaoks on ikkagi viipekeel emakeel, number üks keel ja eesti keel, mida meie räägime, on nende jaoks võõrkeel. Viipekeeles on lause ehitus teine ja seal ka grammatika ja kõik see on tegelikult päris keeruline, aga samas lõbus ja lihtne,» avaldas Aus.