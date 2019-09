Jalmar Vabarna selgitas raadio Elmar lastesaates, mis asi on «plogging»

Jalmar Vabarna rääkis lastesaate alguses reisimisest, ta tõi laste küsimuse peale välja sihtkohad, millised on tema hinnangul olnud kas kõige puhtamad või kõige räpasemad. «Reisinud olen ma tõepoolest palju. Kõige räpasem piirkond on olnud kusagil lõunamaal, tooksin välja Hispaania ja Brasiilia. Kõige puhtam koht on olnud aga Jaapan, olgugi, et seal pole tänavatel isegi prügikaste! Inimesed võtavad kõik oma prügi endaga koju kaasa. Siis kodus sorteerivad selle ära ja kui tuleb prügiauto, siis läheb nende prügi õigesse kohta. Jaapan võiks olla eeskujuks kogu maailmale,» rääkis Vabarna.

Saates oli juttu maailmakoristuspäevast, mis toimub käesoleval nädalal 21. septembril. Lapsed uurisid Jalmarilt, kas ta on kunagi ise prügi maha visanud. «Ma tunnistan ausalt, ma olen väiksena prügi maha visanud küll. Sellest on mul karmavõlg. Kui sa teed midagi, on see siis hea või halb, siis öeldakse, et kunagi toob see sulle ringiga tagasi. Minust on saanud nüüd aastaid hiljem suur prügikorjaja. Korilase rõõm on mind äratanud siin selles prügimaailmas. Inimesed arvavad tihti, et kui nemad viskavad prügi maha, siis küll keegi kunagi korjab selle üles. Näiteks mõni masin tuleb sõidab üle. Aga senikaua, kuni see alles juhtub, võib olla vahepeal midagi halba juhtunud, näiteks see prügi jõuab veekokku. Kui teil juhtub, et midagi kukub maha, korjake see kindlasti üles,» rääkis muusik.

Jalmar Vabarna, Oliver Kõvask, Emili Pirk ja Gustav Pirk raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

Lastesaate juhid Emili ja Gustav Pirk rääkisid sellest, et tulid raadio Elmar toimetusse otse maailmakoristuspäeva raames toimunud ürituselt. «Meie kool korraldas koristusteemalise ettevõtmise, korjasime Supilinnas prahti maast, kõik mis võimalik, võtsime üles. Tee peal märkasime väga palju suitsukonisid,» lisasid nad.

Oliver Kõvask uuris Vabarnalt, miks inimesed reostavad maailma. «See on miljoni dollari küsimus. Ma arvan, et inimesed mõtlevad, et kui nemad üksi midagi maha viskavad, siis sellest üksi ei juhtu midagi. Kui selline mõtteviis on maailma tabanud, siis ongi keeruline sellest aru saada. Kui meil kõigil oleks olemas looduse lähedal elamise kogemus, siis inimkond mõtleks kindlasti teistmoodi. Kõiki riike juhitakse kusagilt, palju on meie riigipeade ajusopis kinni, mis meie riigist saab. Näiteks Tallinna linnas keelati ära ühekordsete plastnõude kasutamine. Kuid see on vaid üks väike asi, see teema tuleks ära keelata terves riigis. Meie poliitikud peaksid esmalt aru saama, et kui me nii jätkame, siis meie lastel ja lastelastel on küljes erinevad haigused ja hädad ning me võime nii jätkates oma maailma ära lõpetada. Selleks, et see nii ei juhtuks, peame meie koos tõmbama sellele teemale avalikku tähelepanu,» sõnas Vabarna.

Vabarna kutsus kõiki laupäeval 21. septembril maailmakoristuspäeva raames jooksma ja prügi korjama. «Kuidas need kaks asja ühendada? See on väga lihtne! Lähed jooksma ning võtad prügikoti ja kindad endaga kaasa, seega lihtsalt jooksed ja korjad. Mina olen seda eelnevatel aastatel korduvalt teinud. Selle tegevuse nimi on plogging, ehk siis prügijooks. Kohtume laupäeval kell 12.00 Toomemäel,» lisas Vabarna. Ettevõtmise kohta saab lugeda SIIT.

Muuhulgas oli juttu ka võrokeelest ja sõnast, mis haakus hästi koristuspäeva temaatikaga. «Lapsed, kas te teate, mis asi on «putsunutsija»? Putsuke on midagi sellist, mis on sageli toa nurgas, ehk siis näiteks tähendab tolmurulli seina ääres. Sõna «nutsija» tähendus on «midagi imema». Ehk siis, «putsunutsija» tähendab võrokeeles tolmuimejat. Kellel ei ole laupäeval aega jooksma tulla või välja koristama minna, siis nagu öeldakse tihtipeale, et kõigepealt tuleb ennast korda seada, siis alustada oma kodu koristamisest, siis koristada oma kodu ümbrust ja siis koristada maailma,» rääkis Vabarna.