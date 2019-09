«Riffarrica» mehed näitasid, et ka torupilliga annab rokkida!

Ansambel «Riffarrica» liikmed rääkisid raadio Elmar stuudios, et nende bändi nimi on inspireeritud Lennart Meri raamatust «Hõbevalge».

Stuudios oli juttu raamatute lugemisest ja sellest, kui palju bändimehed oma vaba aega kirjandusele pühendavad. «Ma olen tavapäraselt lugenud rohkem, kuid praegu mul on kodus kolmekuune poeg, seetõttu on lugemise hoog pisut raugenud. Muud tegemised on selle aja hõivanud,» rääkis Kristjan Priks.

Priks lisas, et pillimängimine liigitub täna töö tegemise alla ja tööd tuleb tegema minna kodust välja. «Kuid mul on peale trummide teisi pille ka. Näiteks vahel mängin kodus kannelt, et laps harjuks varakult kuulma pillihelisid. Samuti mängin kodus ka kitarri,» rääkis Priks.

Priks tõi välja, et tema harjutab pille oma tubasest keskkonnast väljas. «Olen teinud oma hoovile harjutamise maja. Seal tekivad rohkem töö mõtted,» lisas ta.

Kulno Malva lisas, et tema loeb raamatuid üksjagu palju. «Ma loen pea iga õhtu. Mul ei tule isegi und enne, kui ma pole võtnud raamatut kätte. Mulle meeldib väga lugeda,» rääkis muusik.

Riffarrica on oma bändi kodulehel maininud, et välismaisetest artistidest kuuluvad nende lemmikute hulka Metallica, Deep Purple, Nirvana ja Kimmo Pohjonen. Samas tunnistasid mehed, et kuulavad meeleldi ka Eesti muusikat. Malva arvas oma lemmikute hulka mitmeid kohalikke akordioniste, teiste hulgas tõi välja nimed Jaak Lutsoja, Tiit Kalluste ja Tuulikki Partosik. Priks mainis, et talle on meeltmööda Zetode ja Vägilaste muusika.

Juttu oli ka bändi eesmärkidest. «Põhiline asi on see, et meil ilmub sel aastal uus album. Tahame, et nii siin, kui sealpool piiri saaksid inimesed teada, mis asi on äge rififolk,» sõnas Malva.

Ansamblil on ees mitmeid kontserte. Esinemisplaaniga on võimalik tutvuda SIIN.