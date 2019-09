Kolm noort meest ansamblist «MandoTrio»: tahame inimesi nakatada mandoliinihullusesse!

«MandoTrio» on kolmest mandoliinimängijast koosnev folkbänd, kes on kohalikul muusikaturul elamusi pakkunud juba ligikaudu kolm aastat.

Ansamblil ilmub hiljuti album, mis kannab pealkirja «Nüüd on teadused suured» ja kannab endas juhtmõtet, mis on pühendatud ilusamale homsele. Nendi endi sõnul on kauamängiv pühendatud eelkõige loodusele, eriti tumedatele varjudele, mida inimesed igapäevaselt tähele ei pane. Teiste hulgas on albumil lugu «Nõuan linnurahu», mis on näiteks lageraie vastase sõnumiga. Muusikute hinnangul võtab plaadi looming kokku teema, mis peegeldab seda, kuidas suured teadused hävitavad loodust meie ümber.