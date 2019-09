Pilguheit otse-stuudiosse: kuidas sünnib «Elmari lastesaade»?

Raadio Elmar päris oma lastesaade alustas tänavu septembrikuus. Tund aega kestvat otsesaadet juhivad Oliver Kõvask, Emili Pirk ja Gustav Pirk.

Kanal 2 uudistesaade «Reporter» tegi kiire külaskäigu meie stuudiosse ja filmis noori ning hakkajaid saatejuhte.

Oliver Kõvask avaldas intervjuus, kuidas sündis tema otsus raadio meeskonnaga liitumise kohta. «Kaua ma ei mõelnud, teadsin kohe oma vastust, see oli kohe «jah!», sõnas Kõvask.

Emili Pirk rääkis, kas vahepeal on saatejuhtimine ka pisut hirmutav. «Jah, vahepeal on küll. Saate alguses olen pabinas, kuid saate lõpu poole läheb hirm ära ja hakkab juba meeldima,» sõnas ta.

Kolmas saatejuht Gustav Pirk andis ka oma hinnangu saate juhtimise osas. «Sa vestleks justkui nagu tavaliste inimestega, lihtsalt mikrofon on ees,» tunnistas ta.

Lapsed peavad saate jooksul ka ilmateadet lugema. «Esimeses saates läks mul rohkem sassi, kuid sel nädalal mul sõnad enam segamini ei läinud. Ma harjutasin ka kodus natukene,» lisas Emili Pirk.

Raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männik lisas, et lastesaate plaanid on olnud tal mõtetes juba pikemat aega. «Nüüd ma tundsin, et on aeg see ära teha. Kõik käis kiiresti. Helistasin Oliveri emale ja seejärel Gustavi ja Emili emale, sealt enam pikemat mõtlemist ei tulnud,» lausus ta.

Üks saatekülalistest näitleja Kadri Rämmeld andis saate kohta ka omapoolse kommentaari. «Superluks tiim on kokku pandud! Nad täiendavad üksteist. See, kas neil püsivust on, seda saab siis näha. Mina ei saa üldse aru, et neil on alles teine saade,» kiitis Rämmeld noori saatejuhte.

Raadio Elmar üks loojatest Rein Lang lastesaate formaati siiski ei usu. «Ma soovin neile edu, jõudu ja kõike muud. Kuid vanema mehena, minule oleks sellist ideed väga keeruline maha müüa, et selle saatega saaks raadiokanalit tugevdada,» kommenteeris Lang.