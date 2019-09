Elmari muusikauudised

Artistid on juba pikalt koostööd plaaninud, kuid viimaks on see jõudnud esimeste viljadeni. Laulu «High Roads» näol on autorite sõnul tegemist võimsa mõtlemapaneva palaga.

Pikkade stuudiotundide jooksul sündis lisaks «High Roadsile» veel üks suvine lugu «Hazelnut", mis on vastukaaluks esimesele pigem kerge ja tantsuline.

Danil Levi sõnul on «Hazelnut» on pigem armumise lugu ja kirjeldab just seda erilist tunnet, kui su sammudes on nagu mingi hüpe sees. Selline kergejalgsus!».





Liis Lemsalu uus singel ilmus energilise tantsuvideoga

Liis Lemsalu värske lugu «Kehakeel» pakatab positiivsest energiast ja seda kiirgab ka loo hoogne tantsuvideo. Tegemist on Soome artisti Anna Puu lauluga, millele tegid eestikeelsed sõnad Liis Lemsalu ja Maian Kärmas.

Tänu sellele laulule avanes Liisil võimalus teha koostööd Soome produtsendi Jukka Immoneniga, kelle Helsinki stuudios Liis juunikuu alguses eestikeelse vokaali sisse laulis.

Laulu tekst räägib sellest, kuidas kehakeel ütleb rohkem, kui ükski sõna või lause. Liis seob sõnad muusikavideoga: ««Kehakeele» video on otseses mõttes sõnade visuaalne pilt. Seepärast oli algusest peale selge, et siin videos on vaja tantsu tantsu ja veelkord tantsu ja mitte ainult niisama muusika rütmis kaasaliigutamist, vaid tasemel head koreograafiat ning punti tipptasemel tantsijaid. Värvilised joonistused, mis täiendavad videot, on peegelduseks sellest, kuidas kehakeel tegelikkuses meist välja kiirgab ja kuidas inimesed ilma rääkimata süttivad.», ütleb Liis.





PööLoY GLääNZ tähistab kolmekümnendat sünnipäeva

Ansambel PööLoY GLääNZ on 2019 a. oktoobris-novembris koos luuletaja Contraga tähistamas oma 30. sünnipäeva tuuriga «Kord me olime noored». Tuuri jooksul annab ansambel kümme kontserti üle Eestimaa. Valmimas on ka kogumikalbum, mis hõlmab audio- ja videosalvestusi ajavahemikust 1991-2019. Samuti ilmus ansamblil singel pealkirjaga «Piisab-piisab», mille sõnad on kirjutanud Aavo Kuldsaar ning muusika autoriks on Meelis Sarv.

PööLoY GLääNZi koosseisu kuuluvad:

Erik Nisu - akordion,

Indrek Palu - viiul ja laul,

Raer Saar - bass/kontrabass ja laul,

Veiko Merisalu - soolokitarr ja laul,

Meelis Sarv - akustiline kitarr ja laul,

Toomas Hindrichson - trummid ja laul.





Raili Lilleorg avaldas laulu, mis räägib oma mõtete tuulutamisest mere ääres

Noor muusik Raili on sel suvel avaldanud juba kaks laulu, «Elades» ja «Be Kind». Neiu kolmas lugu on pühendatud merele, mis on justkui hea sõber, kellele oma mõtteid jagada. Raili kasvas üles Tallinnas, kus meri oli tema igapäeva elu loomulik osa. Ülikooli minnes kolis neiu aga mere äärest ära Viljandisse, kus ta märkas, kui oluline oli tema jaoks tegelikult olnud mere lähedus.

Raili sõnul on just mereäärsed jalutuskäigud olnud suureks abiks mõtete korrastamise protsessis. Ta ütleb, et lai horisont aitab meeles pidada, kui pisikesed on tegelikult tema probleemid.