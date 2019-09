Triin Lellep Pariisi ooperilavadel: positiivsus ja usk iseendasse viivad elus edasi!

Triin Lellep töötab praegu Pariisis ooperilauljana ning Eestist on ta eemal olnud viimased kümme aastat. Vaatamata oma värvikale elule väljaspool kodumaa piiri, seovad teda siinsetega nii töised kui ka emotsionaalsed sidemed. «Oma südames olen ma ikka Eestis ja vahepeal õnnestub ka laulda siin. Praegu ongi tulemas esinemised Eestis, Andrew Lloyd Webberi temaatilise tuuri raames. Kuid loomulikult käin ma Eestis ka siis, kui mul kontserte parasjagu pole,» rääkis Lellep raadio Elmar hommikuprogrammile.

Kuigi muusik on aastaid elanud võõrsil, ei tunne ta, et Pariis oleks tema päris kodu. «Eestlasena ei saa öelda, et Pariis oleks mu kodu. Minu jaoks Eesti jääb alati minu koduks, ükskõik, kus mujal ma ka poleks elanud või kus ma ka tulevikus elan,» sõnas Lellep.

Laulja sõnul viis teda Pariisi ooperilavadele eelkõige positiivne meel ja usk oma tegemistesse. «Alati on väikseid takistusi, neid tuleb ette kõikidel inimestel. Mida rohkem meil alla- ja üleskäike on, seda kiiremini me edasi liigume. Kuid me liigume edasi ainult siis, kui hoiame üleval positiivset meelt ja usume endasse, et kõik on võimalik,» lausus ooperilaulja.

Raadio Elmar stuudios oli külas ka ooperilauljat saatnud pianist, Margus Riimaa. Ka tema on viimased kuus aastat end väljaspool Eestit arendanud. «Olen olnud vahepeal Saksamaal ja Ameerikas. Pean ennast maailmakodanikuks. Kuid praegu on teed tagasi toonud mind Tartusse, teater Vanemuisesse. Olen siin väga õnnelik ja väga rahul,» sõnas pianist Riimaa.

Ooperilaulja Lellep lisas, et tal pole oma karjääri jooksul õnnestunud mitte kordagi Eesti kodupublikule esineda. «Mu saalides pole siiani olnud ei ema, isa, vanaema ega vendasid, mitte ühtegi sugulast ega sõpru. See rõõm, mis mind nüüd ootab, kui saan laulda oma rahvale ja võin ka eesti keeles publikuga rääkida, sellel kõigel on väga positiivne jõud,» sõnas lauljanna.

Lellep toob peagi Eesti lavadele kuulsat muusikalide loomingut koos kuulsa tenori German Gholamiga. «Me saime temaga kokku juhuslike tuttavate kaudu ja mõtlesime, et peaksime tulevikus koos midagi tegema. Aeg läks edasi, kuid mõte püsis. Prantsusmaal esitasin Handeli oratooriumit ja selle raames otsiti tenorit ning kutsusime Germani. Seejärel kutsus German mind Eestisse, just nimelt käesoleva tuuri raames. Me arutlesime pikalt, millist repertuaari teha. Pianist Margus Riimaa oli see, kes soovitas Webberi loomingut esitada,» rääkis Lellep ja lisas, et Webberi muusika kuulub tema suurte lemmikute hulka.