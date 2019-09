Hüpnoteraapia: mis asi see ikkagi on ja kuidas see sind aidata saab?

Terapeut Ants Rootslase sõnul saab hüpnoosi kui sellist kirjeldada väga erineval moel. «Palju räägitakse sellest, et inimest justkui viiakse hüpnoosi. Minu mõte on see, et inimesed justkui juba on hüpnoosi all. Seda tänu kõikidele erinevatele programmidele, mida lapsevanemad ja õpetajad meile sisendanud on. Minu ülesanne on inimesi nendest programmidest välja tuua,» sõnas terapeut Rootslane.

Mees tegi juttu ka hüpnoosiga seonduvatest erinevatest seisunditest. «Kui ärkvel olles on üks maailm. Kunstlikus unes, mida hüpnoos tekitab, on meil miljoneid maailmasid. Hüpnoos on lihtsalt teadlik magamine, uneeelne seisund,» rääkis Rootslane.

Rootslane tõi välja, kuidas ta inimese kunstliku uneni viib. «Vanasti kasutati tõesti pendlit ja voodoo värki. Tänapäeval saab väga lihtsalt ise kirjutada teksti või on palju olemas juba selliseid tekste, mille abil saab inimesi kergelt ja kiiresti lõdvestada. Hääletoon peab olema monotoonne, tekst lõõgastav. Seitsme kuni viieteist minutiga on inimene täiesti out'is. Kuid ta saab kõigest aru, sest tal on kontakt hüpnotisööri ja enda sisemaailmaga,» rääkis mees.

Mees tõi välja, mis teda hüpnoteraapiani viis. «Ma vajasin ise abi, mul olid paanikahood ja ärevushäireid. Ma olin täiesti läbi omadega. Ühel hetkel mind kutsuti TV3 saatesse hüpnoosi. Ma läbisin selle ja sealt avardus terve maailm. Mulle näidati konkreetselt ära, et ma pean tegelema teiste inimeste aitamisega. Ma sain selle kaudu lahendatud oma ärevuse teemad. Pärast seda seanssi mul said ka probleemid korda. Ma olin hämmingus ja ma ei suutnud seda uskuda. Mul tekkis sisemine missioonitunne ja hiljem mind koolitati hüpnoterapeudiks,» avaldas Rootslane.

Henri Laumets ja Ants Rootslane raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

Rootslane lisas, et ta on õppinud hüpnoterapeudiks Ameerika ja Inglismaa koolkonna all. Lisaks sellele on teda koolitanud ka Albert Stepanjan. «Tegelikult ma siiamaani õpin erinevates koolkondades. Peab teadma kõiki «mina arengu» teooriaid, näiteks seda, mis arengufaasid teatud vanustes on, kus on olnud puudujäägid ja edasiminekud. Seda selleks, et õppida inimest komplekselt kokku panema. Selleks ei saagi alati kasutada hüpnoosi, peab teadma ka läbielamise teraapiat,» lisas mees.

Kuula intervjuust järgi, milliste probleemidega inimesed terapeut Rootslase poole pöörduvad ja kuidas neid teraapia käigus aidata saab: