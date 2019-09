Eestlase muusika kõlas suurejoonelisel New Yorgi moenädalal

Sander Saarmets rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», kuidas tema muusika looming jõudis kuulsale New Yorgi moelavale. «Seekord olid mängus tutvused. Kui päris aus olla, siis sellega oli seotud Yufash moekollektsiooni looja Kadri Klampe,» sõnas mees.

Saarmets lisas, et moelaval esitatud muusika ta liigitaks ambient stiili alla. «Võibolla kergelt tumeda poolsem ja rütmiliste elementidega ambient,» täpsustas ta.

Helilooja rääkis, et väga hea koostöö disainer Kadri Klampega andis talle hea pinnase ka oma loomingu esiletoomiseks. «Kadri kollektsioon Yufash oli piisavalt inspireeriv ja huvitav, et sain selle juurde huvitavat muusikat luua,» sõnas mees.

Kuigi Saarmetsal oli võimalus osaleda nii mainekas projektis, et torma ta enda sõnul oma loomingut kohe teistelegi moeloojatele välja pakkuma. «Minu jaoks on oluline teha koostööd inimestega, kellega mul on teatud klapp. Kadri Klampega meil koostöö sujub. Ma arvan, et inimesega, keda ma pole kunagi kohanud ja kelle loomingut ma ei tunne, oleks väga raske koostööd teha. Isiklikult ma eelistan teha koostööd inimestega, kellega on kontakt juba loodud,» lisas Saarmets.

Saarmets avaldas, et tal on Kadri Klampega ka varem ühiseid töid olnud. «See oli mingis mõttes juba kolmas koostöö. Eelmist kollektsiooni võis näha ka Tartus, ERM'is, täpsemalt «Muuseumi öö» ajal. Selle programmi raames toimus meil Kadri kollektsiooni esitlus,» lisas ta.

«Väga hea klapp on mul tekkinud ka režissöör Jaan Tootseniga, kelle kahe viimasele filmile olen ma ka muusikat loonud. Need olid filmid «Uus maailma» ja «Igapäevaelu müstika». Ma hindan aastatepikkust inimeste tundmaõppimist. Kui tekib olukord, et sa mõistad inimest sõna pealt, loomingulises mõttes on see meeldiv ja edasiviiv,» sõnas Saarmets.

Muusik tõi välja, et tema muusikat on võimalik kuulata artistinime V4R1 alt, mis on just sarnane looming, mida ta kasutas ka New Yorgi moenädala raames. Näiteid on võimalik kuulata nii Spotify'st kui YouTube'ist.