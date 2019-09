Suurfilmid kinolinadel: just need on Lauri Kaare hinnangul parimatest parimad hitid

«John Rambo rõõmustab taas kõiki fänne ehk kolmkümmend seitse aastat pärast esimest seiklust on ta tagasi kinolinadel. «Rambo. Viimane veri» pealkirjana kõlab ähvardavalt. Kas see mees ise läheb viimse verepiisani või tema on see, kes laseb teistest viimase vere välja. On huvitav näha, et Sylvester Stallone on üle poole oma elust mänginud. Ta oli kolmekümne kuue aastane, kui ta esimest korda Rambot mängis, toona oli filmi nimi «Esimene veri». Nüüd on ta seitsmekümne kolme aastane ja filmi treilerist on näha, et ta pole oma vägivaldseid kombeid maha jätnud ja kusjuures mõjub seejuures täiesti usutavalt. See on film, mille puhul James Cameron on öelnud, et see on ametlikuks järjeks 1991. aasta absoluutsele ulmeklassika filmile «Terminaator 2. Kohtupäev». Üks kindel märk, et see peab olema teise osa jätk, on see, et kinolinal on kõige vingem naine Sarah Connor, keda mängib Linda Hamilton, kes on filmis tagasi. Cameroni puhul oli suur kangelastegu minna oma eksabikaasa juurde ja kutsuda ta taas filmi kaasa teema. Väidetavalt oli lugu piisavalt hea, et Hamilton oli nõus ka seekord kaasa tegema,» sõnas Kaare.