Elmari lastesaade keskendus sel nädalal heategevusele ehk rääkisime «Maalides head» projektist

Seekordses saates käisid külas «Maalides Head» heategevusprojekti eestvedajad, kelleks on keskkoolitüdrukud Marianne Tamm ja Annabell Sarapuu.

Projekti eesvedajate sõnul on ettevõtmise mõte kutsuda tuntud Eesti inimesi maalima pilte ja panna kaunid teosed hiljem heategevusoksjonile. Tulu antakse vabatahtlike tegevusel loodud ning toetajate rahastusel baseeruvale heategevusfondile «Minu Unistuste Päev».

«Suur üritus toimub meil 6. oktoobril ja oksjon on sellele järgneval päeval, ehk siis 7. oktoobril. Üritusel on üleval kuulsuste maalide näitus ja samal ajal toimub ka kontsert. Kontserti eestvedajad on Hanna Martinson ja Rasmus Kull. Lauljatest astuvad meil üles näiteks Lenna, Getter Jaani, Uudo Sepp, Mikk Saar ja Birgit Sarrap,» lisas Sarapuu.

«See tunne, et me saame head teha, on väga hea. Kui me saame selle summa kätte ja annetame selle ära, siis teame, et see läheb lastele, kes seda päriselt väärivad. See on hästi soe tunne,» lausus Tamm.

Sarapuu lisas, kuidas tal heategevusprojekti mõte sündis. «Oli üks jõulude teemaline saade Kanal 2 eetris, nimi oli «Jõulusoojus». Selles saates räägiti «Minu Unistuste Päevast». Mulle läks see nii korda ja ma tahtsin minna selle ettevõtmise vabatahtlikuks, kuid vanuse tõttu olin ma liiga noor ja mulle öeldi «ei». Ma otsustasin, et aitan siis kuidagi teistmoodi. Siis tuligi idee, et paneks Eesti kuulsused maalima ja saadud tulu annetame «Minu Unistuste Päevale». See oli minu viis aidata neid teistmoodi,» sõnas Tamm.

Tüdrukud rääkisid ka sellest, kuidas kuulsad inimesed nende projektini jõuavad. «Me lähtume sellest, kes on parasjagu aktuaalsed ja kes meile varem pole maalinud. Esimesel aastal me saatsime välja lausa sadakond kirja ja vastus tuli kolmekümnelt inimeselt. Kuid tänavu tuli meile üks laulja ja pakkus juba ise oma maali välja, selleks oli Synne Valtri, kes soovis osaleda kogu oma bändiga,» lisas Tamm.

«Tänavu maalis meile ka Andres Kõpper. Temaga oli nii tore. Me mitu aastat mõtlesime, et tema võiks ka meile maalida. Me kirjutasime talle Instagrami ja ühel päeval nägin, et ta vastas mulle. Ma olin väga õnnelik! On tore lugeda, kui nad kirjutavad, et see projekt läheb nendele korda,» rääkis Saarpuu lastesaates.

Tamm lisas, et oksjonile on tulemas ka Ott Tänaku pilt. «Me kirjutasime talle, alguses läks vastusega küll pikalt, kuid õnneks läks kõik hästi ja me saime Otilt maali. See maal läheb oksjonile juba enne kontserti, ehk 28. septembril ja see on üleval kuni 4. oktoobrini. Pakkumisi on võimalik teha meie kodulehel. Me olime ise Oti maali üle väga üllatunud,» lisas ta.

Tamm tõi välja, et mullu kujunes kõige kallimaks Laura Põldvere loodud maal. «See maal müüdi oksjonil maha ligi seitsmesaja euroga. Loodame, et sel aastal tuleb veelgi suuremaid summasid,» sõnas heategevusoksjoni eestvedaja.

Gustav Pirk, Annabell Sarapuu, Marianne Tamm, Oliver Kõvask raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

Lastesaates oli juttu ka noorte oma ajalehest, mis kannab nime «Postimees Juunior». Ülesmärkimist leidis fakt, et möödunud nädalal toimunud maailmakoristuspäeval osales miljoneid inimesi, kokku tervelt 163 erinevast riigist üle maailma. Eestis oli registreerinud üle kahekümne tuhande osavõtja. Toodi välja see, et eriti hoolikalt koristasid lapsed ja noored.

«Kui ma metsas seenel käisin, siis nägin puu all suurt prügihunnikut. See on päris jube asi ikka,» sõnas Oliver Kõvask kurvalt ja lisas, et prügiteema on aktuaalne kogu maailmas.