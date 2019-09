Legendaarne spordiarst Gunnar Männik: liikumine on ülitähtis inimtegevus

Spordiarst Gunnar Männik andis nõu, mida saab ise ära teha selleks, et valuhood seljas ja jalgades oleks võimalikult harva esinevad nähtused. «Minu põhiline soovitus on liikumine! See võib olla liikumisteraapia, kuid see võib olla ka tavaline jalutamine. Liikumine on ülitähtis inimtegevus,» rääkis spordiarst.

Mees rääkis, mida peaksid tegema need, kes enamuse osa päevast tööpostil istuvad. «Kui teil on istuv töö, eelkõige näiteks IT-spetsialistide ja autojuhtide puhul, siis üle kahe tunni istuvat asendit ei soovitata korraga olla. Kindlasti peab vahepeal liikuma, kasvõi viis minutit! Teine hea soovitus on see, et hea oleks tooli kõrvale end selili asendisse heita, kasvõi viieks minutiks. Seda saab teha siis, kui on vaibad maas. Seda viimast võtet rakendatakse küll kahjuks väga vähe, kui see asend on seljale väga vabastav ja hoiab ära palju vigastusi,» sõnas Männik.

Tiiu Sommer, Gunnar Männik ja Lauri Hermann raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

Mees lisas, et kontoriinimestele on väga efektiivsed ka spetsiaalsed harjutused. «Neid harjutusi saab teha ka tooli peal. Kui teil on probleem tekkinud juba tugiliikumise aparaadis ning teil on valud, siis kindlasti tasub neid harjutusi teha koolitatud füsioterapeutide käe all. Terapeudid oskavad samuti nõu anda ning nad näitavad harjutusi vastavad sellele, kus sul valu on,» soovitas Männik.

Spordiarst soovitas liikumist ja seevastu rohukarpi eelistada vaid siis, kui enam muud võimalust pole. «Terapeut on väljakoolitatud spetsialist. Ta ei ole küll arst, vaid liikumisterapeut. Kogu meie loome ongi selline, et vähem mürgitada inimesi ja rohkem teha kõike looduslikus stiilis, just nii, nagu inimene on välja kujunenud. Alati ei pea mürgitama läbi tablettide,» sõnas Männik.

«Kui inimene natukenegi armastab sporti ja tervet elu, peab ta tegelema mingisuguse liikumistegevusega. See puudutab ka vanemaid inimesi. Skeleti lihase nõrgenemine on põhiline faktor, miks vanemad inimesed kukuvad. See ei ole seotud ainult sellega, et kaltsiumi ja D-vitamiini sisaldus on organismis vähenenud. Viimased teadusuuringud ütlevad, et soovitatakse teha jõuharjutusi ka kõrges eas! Võtke hantlid, mis on ühe kuni kahe kilogrammised ja tehke lihtsaid jõuharjutusi. Hea, kui füsioterapeut neid ette näitaks. See on vajalik selleks, et hoida skeleti lihas toonuses ja tugev. Lisaks on vajalikud ka aeroobsed vastupidavusalad, mis on südame-veresoonkonda taastava ja hoidva funktsiooniga, nendeks aladeks on näiteks jalgrattasõit, suusatamine ja kepikõnd,» soovitas spordiarst.

Männik tegi juttu ka liikumisega seotud vigastustest. «Kui me räägime ülekoormusvigastustest, siis ligi kaheksakümmend protsenti nendest on seotud välisfaktoriga. Eelkõige just väliskeskkond, libe pind ning jalanõud. Riided on liikumise juures ülitähtsad. Tänapäeval on võimalik kauplusest osta endale kliimale ja aastajale vastav riietus. Ka jalanõude valikul tasuks poes mainida, millise spordiala juures sa tahad neid rakendada. Näiteks kepikõnni ja jooksu jalanõud on erinevad,» sõnas ta.