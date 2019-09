Elmari muusikauudised

Muusikavideo autor ja monteerija Cityflash kommenteerib: «Kuna Mario soovis videos olla üksinda, siis tuli leida huvitavaid taustu. Põlenud angaar ja ilusad autod on just see, mis selle looga sobituvad.»





Ansambel Tankist avaldas esimese võrukeelse trash metal laulu

Lõuna-Eesti juurtega raskemuusikabänd Tankist avaldas võrukeelse pala «Kon kuradi kotsil ma elä?», mis on maailma esimene selles murdes kirjutatud thrash metal lugu.

Bänd kuulis Aapo Ilvest seda teksti eestikeelsena etlemas 2014. aastal saates «Luulelahing» ja juba tollal tekkis mõte, et need on head sõnad raskelt astuva loo jaoks. Esialgu jäi mõte aga sahtlisse, kuid kui ilmus samade sõnadega, ent ida-võru murdes ballaad Ilvese enese esituses, tärkas idee taas elule: «kui õige teeks tekstis pisimuudatused, vihjamaks meie veidi läänepoolsemale Võrumaa päritolule ja seeläbi ka murdekeele rikkalikele nüanssidele – ei räägi ju vahel naabertaludki täpselt samasugust võro kiilt.» kommenteerib bänd.

Kuulnud jutu käigus Aapolt, et ka tema on rokilikumast versioonist mõtteid mõlgutanud, ei jäänud Tankist enam teist vihjet ootama.

«Kon kuradi kotsil ma elä?» räägib väikerahvaste võitlusest püsimajäämise nimel aina üleilmastuvas massikultuurialtis ühiskonnas ja tõstatab küsimuse, kas kohalikel vanadel traditsioonidel on lootust kindlale tulevikule.



Ardo Kantemus on valmis saanud oma esimese EP

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusikat õppiv noormees Ardo Kantemus on valmis saanud oma esimese EP. Noormehe jaoks on olulised erinevad muusikarütmid ja looklevad meloodiad.

Ardo sõnul on EP tehtud hingega ning kujutab endast teekonda iseenda ära kaotamisest kuni taas iseenda leidmise ja avastamise ning sisemise rahu leidmiseni. EP peal olevate lauludega üritab muusik jutustada tervikliku loo.

Lugude autoriks on Ardo ise. Kaasa teevad ka Greete Paaskivi klahvidel, Johannes Eriste trummidel, Margus Traumann basskitarril, Marcus Tuul elektrikitarril ning salvestuse, kokkumängu ja lõppviimistluse eest hoolitses Dmitry Demchenko.





Kreatiivmootor avaldas loo peagi ilmuvalt albumilt

Ansambel Kreatiivmootor andis välja värske loo «Luul», kus teeb külalismuusikuna kaasa Robert Jürjendal. Singel pärineb bändi valmivalt albumilt «Mentalbau».

Kreatiivmootor alustas tegevust 2003. aastal kaheliikmelisena, aga esimese albumi «Irratsionaalne» (2007) ilmumise ajaks oli ansambli liikmeskond hakanud kasvama ning alates 2008. aastast on Kreatiivmootori maksimumkoosseisu kuulunud 8 liiget. Selle koosseisuga on valminud ka albumid «Kaleidoskoop» (2010) ning «Algne sülg esitab» (2016).

Bändi kuuluvad Ingrid Aimla (löökpillid), Kaur Garšnek (süntesaatorid ja klahvpillid), Roomet Jakapi (vokaal), Maria Lepik (saksofon), Madis Paalo (trummid), Allan Plekksepp (basskitarr ja elektrooniliste instrumentide programmeerimine) ja Alvin Raat (elektrikitarr).





Elina Nechayeva astub detsembris lavadele oma esimese suurema pühadeturneega

Elina Nechayeva astub selle aasta detsembris lavalaudadele enda esmakordse üleriigilise pühadeturneega.

Elina lubab, et kontserdid tulevad kaunid ja müstilised ning soovib jõulumeeleolu tuua publikuni üle Eesti.

Muusik kommenteerib tuuri: «Jõulukuu on alati olnud minu jaoks eriline aeg - täis muinasjuttu, kingitusi ja õnne. Väga tähtsal kohal müstilise meeleolu loomisel on minu jaoks maagiline jõulumuusika, mis teeb hinge seest soojaks. Mul on soov tuua selle aasta detsembris publikule üle Eesti midagi eriliselt kaunist, hingelist ja rõõmsat.»

Kontsertidel saavad kõlama kaunid duetid, Elina enda looming, pühalikud ja klassikalised laulud ning kõigile tuntud jõululaulud.

Elinaga koos astuvad kontsertidel lavale ka külalissolist, rahvusvaheliselt tunnustatud tenor Andrei Bogach, ning spetsiaalselt kontsertturneeks kokku pandud keelpillikvartett koosseisus: Auli Lonks (klaver), Andreas Lend (tšello), Kateriina Maria Kits (viiul), Meeta Teppo (viiul).

Kontserdid toimuvad 04.-28. detsembrini kirikutes ja kontserdisaalides üle Eesti: