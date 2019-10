Villu Talsi: elavat muusikat võiks alati rohkem olla

Tänavu toimub muusikapäeva raames enam kui sada kontserti üle Eesti. «Paar päeva tagasi oli registreeritud sada kaheksa kontserti, kuid mõned esinemised on veel lisandunud,» sõnas meeskonna liige Maret Mikk.

Mikk tõi välja, et vähese publiku osavõtu pärast ta ei muretse. «Siiamaani on alati inimesi jagunud. Eelmisel aastal oli meil lausa sada kaheksakümmend tasuta kontserti, küll need kaheksakümne kontserti inimesed siis ka tänavuse saja kontserdi raames ära jagunevad,» lootis ta.

Muusik Villu Talsi avaldas otse-eetris, et tema esineb 1. oktoobril kell 14.00 ja kell 17.00, vastavalt Raplas ja Märjamaal.

«Kui me hakkasime kevadel selle aasta muusikapäeva programmi kokku panema, siis mõtlesime, et tänavu võiks teha midagi teistmoodi. Kuna Eesti on maakondadeks jaotatud, siis otsustasime läheneda programmile nii, et iga maakond saab oma teema. Villu Talsi esineb meil näiteks Raplamaal, sinna sõidavad Eesti mandoliini mängijad. Ida-Virumaale lähevad kitarristid, Läänemaal saab kuulata tšello muusikat, Tartumaa keskendub aga seekord oreli muusikale,» avaldas Mikk.

Mikk lisas, et muusikapäeva raames kuuleb nii instrumentaal- kui ka vokaalmuusikat, kokku esineb ligi nelisada kuuskümmend muusikut. «Me oleme mõelnud, et kas mõni muusik ütleb ka, et ta ei lähe konkreetsesse kohta esinema. Kuid siiamaani on olnud kõik sõbralikud ja nõus vajadusel pika maa maha sõitma,» rääkis ta ja lisas, et logistikat jätkub sadade kilomeetrite kaupa.

Villu Talsi arvas, et muusikapäeval on meie kõigi jaoks midagi pakkuda. «Muusikapäeva ettevõtmiste juures on kontsertpaigad pigem ebatavalised, näiteks kauplused, ühistransport ning bussipeatused. Alati on lihtne panna muusikat kõlarist mängima, kuid elavat muusikat pole mitte kunagi liiga palju. Kui inimesed ise teevad muusikat, siis on see palju erilisem, elavat muusikat võiks alati rohkem olla,» rääkis Talsi.

«Sõnapaar «klassikaline muusika» tekitab inimestes palju tõrget. Paljudele seostub sellega, et peab hästi viisakalt istuma kusagil saalis ja kõik on hästi akadeemiline. Just seda muusikat peaks kõige rohkem populariseerima. Ka muusikapäeva ülesanne on just see, et viia klassikalist muusikat kohtadesse, kus seda tihtipeale ei kõla. Mulle tundub, et popmuusikud sõidavad rohkem mööda Eestit ringi ja tutvustavad oma muusikat, kuid klassikalise muusika esindajad teevad seda palju vähem. Muidugi on see paikonniti erinev,» tõdes Mikk.