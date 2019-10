Viktor Vassiljev: arstiks olemine pole ainult amet, see on diagnoos elu lõpuni

Raadio Elmar hommikuprogrammis käis külas doktor Viktor Vassiljev. Mees on viimasel ajal aktiivne olnud mitmel rindel, äratades avalikkuse tähelepanu nii erinevates meediakanalites kui ka poliitilistes sõnavõttudes. Mees rääkis raadio Elmar kuulajatele, mis on tema tõeline kutsumus. «Minu õpitud amet on ikkagi arst. See pole mitte ainult elukutse, see on diagnoos elu lõpuni. Ma olen arstina töötanud kakskümmend viis aastat. Pärast seda töötasin ligi viisteist aastat veel poole ja veerand kohaga konsulteerijana. Kokku tuleb nelikümmend aastat arsti staaži ja see on minu elu töö,» rääkis Vassiljev.

«Kõik ülejäänud tegemised on pigem meelelahutus. Olgu need siis artiklid, mida ma iga nädal kirjutan või raadiosaated, milles kaasa teen. Samamoodi nüüd hingusele läinud Tallinna televisiooni tegemised. Lisaks igasugused muud vahvad esinemised. Tegemist on mul palju,» sõnas mees.

Mees rääkis ka oma suhtumisest tulevikuplaanidesse. «Ma täpselt ei tea, mis edasi saab. Kuid ma kinnitan teile, et saab edasi niikuinii! Täpselt ma ei oska öelda. Pakkumisi on igasuguseid, kuid praegu on sellest kõigest väga vara rääkida. Mina olen olemas ja mul on, mida rahvale pakkuda. Rahvas on ju samuti olemas. Küll me kokku saame! Kõik ülejäänud on ainult infokandja küsimus,» avaldas Vassiljev temale omaselt rõõmsal toonil.

Mees rääkis, et on tänaseks välja andud juba kolmteist raamatut ja neljateistkümnes ilmub paari nädala pärast. «Lisaks raamatutele on trükis avaldatud üle viie tuhande artikli. Minu kirjanduslik pärand on tohutu,» sõnas Vassiljev.

Teledoktoriks olemine on Eesti meediamaastikul unikaalne nähtus, Vassiljev täpsustas, kuidas tema meediakarjäär alguse sai. «Kõik algas väga ammu, juba 1984. aastal «Prillitoosiga». Seejärel tuli raadio «Pulss» ning kümme aastat tegin saadet ka Vene kaabeltelevisioonis, kuid see stuudio pandi kinni. Peale seda leidsin ma juba Tallinna televisiooni üles. Ma olen koguaeg midagi teinud,» rääkis mees.

Vassiljev tunnistas, et on harjunud lisaks saatejuhtimisele end ka tehnika poolega kursis hoidma. «Tehnikat tuleb tänapäeval hallata. Muidugi, selleks, et sõita autoga, ma ei pea teadma, kuidas töötab sisepõlemise mootor. Kuid hakkama ma saan ja teha ma võin kõike. Mul on olemas arvutid, nutitahvlid ja mobiilid. Lisaks suhtlen aktiivselt Facebook'is, Snapchat'is ja Messenger'is. Minu tark, ilus ja noor naine ütleb, et kui inimene on andekas, siis on ta andekas kõiges. Mina lisan sellele lausele tavaliselt, et «kõiges ja korraga»,» rääkis mees.

Teletohter rääkis hommikuprogrammis, et tänaval ja kaupluses on tal keeruline rahulikult käia. «Inimesed tulevad kohe minu juurde rääkima, kistakse lausa haavad paljaks ja küsitakse ravi haigustele. Minu ilmumine poodi on tavaliselt näitemäng! Mind süüdistatakse, et miks ma ei sõida jalgrattaga ja ei kasuta ühistransporti. Esiteks, mul on vaja päeva jooksul kümnes kohas käia ja ilma autota lihtsalt ei pääse. Kuid teine moment on see, et kui ma tuleks bussi, siis jääks vist tasuta ühistransport lihtsalt seisma,» leidis mees.

Mees rääkis, et vaatamata sellele, et ta tegeleb rahvameditsiiniga, on tal olemas ka endal perearst. «Perearsti olen ma isegi tülitanud, kui ma kümneks aastaks pikendasin oma juhiluba ja vajasin selle raames arstitõendit. Kuid ega ma ei peagi ennast ravima, mul oli seitsekümmend neli kursakaaslast, kõik on vahvad inimesed ja kõik erialad on kaetud. Tasapisi lähevad nad juba pensionile. Kuid nagu Hippokrates on käskinud, arst peab oma poegadest arstid kasvatama. Seega, ma koolitasin oma poja arstiks ja ka temal on kursavennad olemas,» sõnas Vassiljev.

Tiiu Sommer, Viktor Vassiljev ja Lauri Hermann FOTO: Raadio Elmar