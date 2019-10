Hokis ainult tüdrukud ehk sel nädalavahetusel toimub «Worlds Girls' Ice Hockey Weekend»

Juba eesoleval nädalavahetusel, 6. oktoobril toimub ülemaailmselt, sealhulgas ka Eestis, erinevaid hokiteemalisi perepäevi. Kogu ettevõtmise taga on üritus, mida nimetatakse «Worlds Girls' Ice Hockey Weekend'iks».

Korraldajate sõnul tutvustatakse vahvate mängude ja tegevuste abil jäähokit. Ehk täpsemalt, kuidas mängu mängitakse, kuidas kõik varustust selga pannakse, millised on võimalused selle spordialaga tegelemiseks. Üritused toimuvad ülemaailmselt ühel ja samal nädalavahetusel.

«Worlds Girls' Ice Hockey Weekend'i» üritused on mõeldud eelkõige igas vanuses tüdrukutele, kuid loomulikult on sel päeval oodatud osalema ka teised pereliikmed. Eestvedajate sõnul on hoki mäng, mis mõeldud kõigile.

«See on globaalselt toimuv üritus ja peamine eesmärk on tüdrukute jäähoki ala populariseerimine. Eestis korraldame seda neljas linnas, ehk siis Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Kohtla-Järvel,» sõnas hokientusiast Griffin.

Nii Griffin kui Seppa rääkisid, et on uisutamise ja hokitreeningutega tegelenud juba aastaid. «Arvatavasti olin viie või kuue aastane, kui alustasin talvel kusagil tiigi peal, loomulikult iluuiskudega. Meil Eestis on ju selline võimalus, et saab ka looduses uisutada,» rääkis Griffin.

«Niikaua, kui ma mäletan, ma olen alati uisutanud. Ka mina alustasin iluuiskudega, edasi tulid plastikuisud ja siis tulid hokiuisud,» lausus Seppa.

Seppa lisas eesoleva nädalavahetuse kohta, et kuigi üritused on suunatud tüdrukutele, võivad otse loomulikult ka poisid kaasa tulla. «Kui sul on peres kaks last, tüdruk tuleb üritusele, siis võib ka venna kaasa võtta. Kõik lapsed on oodatud ja kõigile jätkub tegevust! Igas linnas on olemas naiste tiimid, harrastajate meeste tiimid ja laste tiimid. Terve pere jagatakse tiimidesse. Kohapeal jagatakse ka infot hoki trennide aegade kohta. Kui kellegil on huvi olemas, tulge üritusele kohale,» lisas ta.

Hokiüritused toimuvad alljärgnevalt:

Tallinnas toimub üritus Tondiraba Jäähallis 6. oktoober kell 11:30-14:30. Lisainfot leiate SIIT.

Tartus toimub üritus Astri Arenal 6. oktoober kell 13:30-16:30.

Lisainfot leiate SIIT.

Viljandis toimub üritus Viljandi Linnastaadionil 6. oktoobril kell 12:00-14:00. Jätkuüritus toimub 26.oktoobril kell 12:00-14:00 Viljandi Jäähallis

Lisainfot leiate SIIT.