Saaremaalt pärit Leana ja Belgiast pärit Hartwin: välisriikides on arvatud, et laulame haldjakeeles

Leana Vapper-Dhoore ning Hartwin Dhoore on kaks Kuressaares elavat rahvamuusikut. Leana on sündinud Saaremaal, Hartwini sünnikodu asub Belgias, kuid Eestis on ta elanud juba ligi neli aastat.

Noored tegelevad pärimusmuusikaga juba aastaid ja nende sõnul inspireerib neid looma ja esitama Eestimaa loodus. Nende muusika on inspireeritud ilusast maastikust, puutumata loodusest, taimedest ning loomadest.

Raadio Elmar stuudios esitasid muusikud loo «Sügis». «Oleme seda lugu esitanud avalikult juba ligikaudu kolmkümmend korda. Laul sündis aasta tagasi, siis kui me alustasime oma plaadi salvestamist. See on meie albumi «Kodu» pealt esimene lugu, võin öelda, et see lugu andis ka kogu ülejäänud plaadi materjalile omamoodi meeleolu või teema,» sõnas Leana Dhoore.

Muusikute sõnul läks nende plaadi «Kodu» salvestamiseks ligi aasta aega. Albumil on kokku üheksa lugu, millest kuus on eestikeelsed laulud, ülejäänud kolm on instrumentaalne muusika. «See oli tegelikult päris pikk salvestamise aeg. Kuid nii palju aega läks seetõttu, et me salvestasime plaadi Belgias. Sealt on Hartwin pärit ning samas kohas elab ka meie stuudio mees. Me salvestasime materjali eelmisel suvel. Hiljem tuli töötluse ja vormistamise pool. Me tahtsime võtta piisavalt aega ettevalmistuseks ning soovisime, et juuni kuuks oleks kõik valmis,» lisas Leana Dhoor.

«Ma olen meie plaadi materjaliga väga rahul. Muusika on meie enda looming ja olen selle üle päris uhke. Plaadil on palju toredaid eestikeelseid laule. Minu jaoks on see midagi täiesti uut. Enamus muusikat, mida ma tavaliselt teen, on instrumentaalmuusika. Kuid nüüd oli päris tore mängida pilli laulmise taustaks. Minu jaoks on väga loomulik mängida muusikat koos Leanaga, sest me musitseerime koos juba pikka aega. Ma väga ootan, et saan seda muusikat Eesti publikule esitada. Samamoodi tahan õppida seeläbi ka eesti keelt, harjutan iga päev. Ma saan aru juba päris palju, kuid ise veel rääkida ei oska,» sõnas Hartwin.

Leana Dhoore lisas, et nad on oma muusikat esitanud nii Belgias, Saksamaal kui Inglismaal. «Välismaalased meie laule päris sõna-sõnalt ju ei mõista, kuid ometigi tulevad nad hiljem rääkima ja ütlevad, et nad ei saanud küll aru tekstist, kuid mingil põhjusel mõistsid nad muusika sõnumit. Öeldakse tihti, et eesti keel kõlab nagu haldjakeel. On isegi küsitud, et kas see on väljamõeldud keel, siis ma olen naernud vastu, et see on ikka päris funktsionaalne eesti keel. Kuna meie keele grupp on nii väike, siis inimesed ei kujuta ette, et päriselt inimesed räägivad seda keelt. Meid on küll tõesti nii vähe siin Eestis, kuid seda ägedam, et meil on nii rikas keel ja kultuur,» sõnas muusik.

Muusikud rääkisid, et 17.-20. oktoobrini on nad tuuril. Esinemisgraafik on välja toodud allpool:

17.10, Tallinnas, teater «Heldeke»

18.10, Pärnus, klubi «Tempel»

19.10, Haanja, kohvik «Suur muna»

20.10 Võrus, «Stedingu maja»