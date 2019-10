Elmari muusikauudised

Heliloojana on Maria Faust žanrite nihutaja, ta on tuntud oma eksperimentaalse helikeele ja jõuliste ideede poolest. Tema tuntumad ja auhinnatud koosseisud on teiste hulgas Maria Faust Sacrum Facere, In the Beginning, Maria Faust Machina, Shitney ja värskeim trio koos New Yorgi muusikutega Tim Dahl (bass) ja Weasel Walter (trummid). Maria Fausti on auhinnatud mitmeid kordi, tema auhindade hulgas on neli Taani Muusikaauhinda, Eesti Aasta Jazzmuusik 2016, Eesti Aasta Jazzhelilooja 2019, BMW Jazz Welt 2019 nominatsioon jne.