Mick ja Angeelia Pedaja loovad koos muusikat ja annavad ühise plaadiesitluskontserdi

MIANG on tänavu aastal sündinud indie-ambient koosseis, kus musitseerivad Mick ja Angeelia Pedaja. MIANG'i muusikaline kõlapilt varieerub erinevate kultuuride vahel nii akustiliselt kui ka elektroonilisse põimununa.

Muusikute debüütalbum «Life Of Patterns» ilmus selle aasta augustis, millel teevad kaasa ka keelpillikvartett Prezioso ning trummidel ja trompetil Aivar Surva.

Mick Pedaja rääkis raadiole Elmar, miks ta otsustas koos abikaasaga ühise bändi luua. «Kuna me eksisteerime nagunii igapäevaselt koos, reisime ringi ja teeme ka muusikat koos, siis miks mitte luua ka ühine bänd. Me hakkasime mingi hetk koos looma ja tuli kokku piisavas koguses lugusid, et saime ka albumi välja anda,» rääkis ta.