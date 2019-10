Kaire Vilgats ja Dagmar Oja: kuulus taustaduo astub tagareast solistikingadesse

Eesti avalikkusele tuntud taustalauljad Dagmar Oja ja Kaire Vilgats astuvad solisti rolli ja toovad publikuni oma esimese kontsertsarja «Suured tüdrukud». Kokku antakse kolm kontserti, mis toimuvad Pärnus, Tartus ja Tallinnas.

Kaire Vilgats rääkis hommikuprogrammis, et nad on Dagmar Ojaga juba pikemat aega salamisi unistanud päris oma kontserdist. «Oma kontserdi mõte on meil juba kaua olnud. Kuid see, et me just nüüd välja astusime, selles on süüdi Rolf Roosalu. Tema tuli selle konkreetse sarja idee peale,» sõnas Vilgats.

«Rolf arvas, et me oleme nüüd juba nii suured tüdrukud küll, et me võime iseseisvalt laulda oma soolot. Sellest juhtmõttest sai tuletatud ka sarja pealkiri, mis viitab suurtele tüdrukutele,» lisas Dagmar Oja.

Vilgats ja Oja on koos laulnud pikki aastaid ja raadio Elmar hommikustuudios tunnistasid nad, et nende tutvus sai alguse Georg Otsa nimelises muusikakoolis. «Esimestel aastatel kompasime piire, tutvusime, laulsime. Tööle hakkasime koos saate «Kaks takti ette» raames. Sellest on kakskümmend aastat möödas,» sõnas Oja.

«Oleme kokku kasvanud juba alates Otsa kooli ajast. Kooli ajal sa tegeled ainult ühe asjaga, sul pole peret, ega kuhugi kiirustada. Ehk teisisõnu, sa oled pead-jalad koos just koolis. Seal sa harjutad, elad ja oled. Sealt saigi alguse meie kooskasvamine ja kooslaulmine. Me ei saa ju teineteiseta olla,» rääkis Oja.

Vilgats tunnistas, et kooliaeg möödus nende jaoks nagu muuseas. «Me elasime koolis oma unistuste elu. Nüüd tagasi vaadates tundub see vähe kahtlane ka, kuid tõesti, ainult muusika oli meie mõtetes. See oli meie elu point. Mare Väljataga on kindlasti paljus süüdi siin. Meil oli vokaalansambli tund, mida juhendas Väljataga. Ta töötas meiega palju. Sealt on ka meie kuulmine nii palju arenenud, et head tausta ning harmooniat laulda,» avaldas Vilgats.

Kaire Vilgats ja Dagmar Oja raadio Elmar stuudios FOTO: Raadio Elmar

«Rolf Roosalu korraldab oma Facebooki lehel küsitlust, kus tahab välja selgitada, mis muusikat me oma kontserdil laulma peaks. Minge avaldage seal oma arvamust ja kirjutage, milliseid lugusid te soovite kuulda meid esitamas,» lisas Vilgats.

Esinemised toimuvad: