Elmari lastesaade kutsus üles koolinoori osalema äriideede konkursil

Elva Vallavalitsus korraldab koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ärinõuandlaga koolinoortele mõeldud äriideede konkursi «Välk». Konkursile on oodatud osalema kõik Tartumaa kuni kahekümne aastased koolinoored.

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks käis raadio Elmar lastesaates ja rääkis, et konkurss annab noortele võimaluse mõnda oma põnevat idee välgatust ka päris elus realiseerida. «See on võimalus katsetada, kas ja mis moodi võiks üks idee või projekt tööle hakata,» lisas ta.

Gustav Pirk uuris Kertu Vuksilt, mis asi on äriidee. «Minu jaoks on äriidee midagi, mida sa oskad või midagi, mis sul on. Sa soovid seda ka teistele pakkuda ning tahad selle toote või teenuse eest midagi vastu saada, kas siis rahaliselt või muude teenuste või kaupade näol,» selgitas Vuks lastele.

Vuks lisas, milliste äriideedega võiksid noored konkursi raames lagedale tulla. «Võistlus «Välk» on ellu kutsustud mõttega, et noored on nii ägedate ideedega, et me ei soovigi ette panna mingeid piire. Kui sul on vahva mõte ja suudad vastata programmi juures teatud küsimustele, siis oled kindlasti oodatud osalema,» rääkis ta.

Vuksi sõnul võivad konkursil osaleda kuni kahekümne aastased noored. Alumist vanuse piiri korraldajad paika ei pannud. «Alumine vanuse piir on täiesti lahtine, sisuliselt võivad osaleda nii pisikesed, kui võimalik. Tiimis võiks olla kaks kuni viis inimest. Kõik osalejad siis kuni kahekümne aastased. See on eelkõige laste ja noorte võistlus,» mainis korraldaja.

Äriideede kavandeid oodatakse 30. oktoobriks. Kavand peab sisaldama äriidee kirjeldust ning vastama küsimustele, missugust kitsaskohta idee lahendab ja milles seisneb idee uudsus. Peale selle tuleb kirja panna idee võimalike klientide ning oma meeskonna kirjeldus. «Esmalt me vaatame ideed üle, pole kindlat piiri, kui palju töid edasi saab. Siis võtame appi oma ala asjatundjad, et neid veidi edasi arendada. Võistluse finaaliks saab olema StartUp Day 2020. aastal. Kolm parimat meeskonda pääsevad oma ideesid seal tutvustama,» sõnas naine.

Oliver Kõvask ja Gustav Pirk FOTO: Raadio Elmar

«Parimate ideede valikul kaasame väikese meeskonna, kuhu kuuluvad ettevõtjad, väga erinevate valdkondade inimesed. Nendega koos me vaatame materjal üle. Kindlasti juhin tähelepanu, et esitatud info peab olema läbi mõeldud. Kindlasti pole keelatud see, et te võtate appi mõne lapsevanema või õpetaja, nad aitavad alguses veidi suunata,» täpsustas Vuks.

Konkursi võiduidee auhinnafond on kolm tuhat eurot, teist ja kolmandat kohta ootavad kingitused sponsoritelt.