Marek Sadam: leidsin oma koera varjupaigast, minu armastus tema vastu on piiritu

Muusik Marek Sadam tuli raadio Elmar stuudiosse oma grifooni tõugu koeraga, kelle nimeks on Leenu. Mees rääkis, et leidis oma sõbra varjupaigast. «Inimeste fantaasia koera võtmisel on piiritu. Kuid neil puudub fantaasia seda looma hästi hoida,» sõnas muusik ja vihjas sellele, et varjupaikadesse jäetakse häbematult palju loomi.

Sadam tegi juttu, kuidas tema ja ta koera teed kohtusid. «Tegelikult on see alati suur küsimus, kas loom leiab inimese või inimene leiab looma. Mulle soovitati minna varjupaika vaatama ja öeldi, selline koer on varjupaika toodud. Mina seevastu teatasin, et ma ei võta endale koera, sest ma sõidan ju palju ringi. Siin ma nüüd olen, ühe ringisõitva koeraga teie raadio stuudios,» muigas Sadam.

Muusik lisas, et esialgne kohanemine ei olnud neil kõige lihtsamate killast. «Ta ilmselgelt oli šokis seetõttu, et ta oli varjupaika antud. Ta oli sel hetkel juba üheksa aastane ja oma kindlate väljakujunenud harjumustega. Minu kodus harjumine võttis aega umbes paar kuud. Peale seda, kui me käisime ära teist korda arsti juures ja nägi, et see tüüp teda tõesti väga hoiab, võttis ta mind lõpuks omaks. Nüüd see armastus on ikkagi piiritu. Meile mõlemale on see elu armastus,» sõnas Sadam.

Sadam andis nõu, millega peab arvestama, kui lemmikloom võtta varjupaigast. «Peab arvestama kannatlikkusega. Ma eeldan seda, et inimesed, kes lähevad varjupaika looma võtma, mõtlevad seda, et nad teevad kellelegi väga palju head. Head ei tehta ju kolme sekundiga. Tõsiselt head saab teha ikka pikemaajaliselt. On vaja kannatlikkust ja rahulikkust. Üks kõik, millise psüühikaga see loom ka ei ole, iga loom õpetab inimesele, kuidas rohkem rahulik olla. Kui ma vaatan Leenut, siis väga raske on tõsiseks jääda isegi kõige kurvemal päeval,» rääkis laulja.

FOTO: Lauri Hermann, Marek Sadam, koer Leenu ja Tiiu Sommer

Sadam lisas, et looma võttes tuleb arvestada, et see pole mitte kõige odavam lõbu. «Loom on alati vastutus. Sa pead looma võttes kindlalt teadma, et sa teda tahad. Eriti koera jaoks oled sina terve maailm. Leenu ravikulud on olnud muljetavaldavad. Vanadele koertele ei tehta ka kindlustust. Lisaks tuleb arvestada, et kui vanem koer pannakse narkoosi alla, siis see on talle väga ohtlik,» rääkis ta.

«Ma soovitan väga varjupaigast looma võtta, kuid ma soovitan see samm tõsiselt läbi mõelda. Üks asi on võtta varjupaiga loom, teine asi on võtta veel vanem loom. Ärge kartke võtta vanemat looma. Mind on see loom teinud väga rõõmsaks ja õnnelikuks,» sõnas mees.

Kuula täispikka intervjuud SIIT: