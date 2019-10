Laura Põldvere jagas soovitusi: kuidas sügispimeduses positiivset meelehoidu hoida

Muusik Laura Põldvere täitis sel suvel oma pikaaegse unistuse ning alustas koostööd välismaise agentuuriga Sugar House Production. Nende eestvedamisel tuleb tänavu novembris välja uus album, mis on pea täies mahus salvestatud ja produtseeritud väljaspool Eestit.

Albumi raames ilmus ka värske singel pealkirjaga «Don't Shut Me Out». «Värske singel on pooleldi minu enda kirjutatud. Need on nagu uued tuuled minu enda jaoks, see kõik on nii põnev ja äge tegemine. Ma pole kunagi popmuusikat kirjutanud, küll aga olen välja andnud jazzmuusikat. See lugu sündis koostöös Sugar House Production peaprodutsendi Johan Nybäckiga,» rääkis muusik.

Põldvere avaldas, kuidas sündis loo tekst. «Minu laulukirjutamise meetod on see, et pannakse loo taust käima ja hakkan improviseerima. See lugu ongi selle põhjalt kirjutatud. Minu improvisatsiooni lõigud on omavahel kokku keevitatud. Temaatika on selline, et naine ütleb mehele, et nad kirjeldaksid rohkem oma tundeid,» rääkis ta.

«Minu oktoobrikuu on palju tihedam kui suvi, sest iga päev on tarvis teha viimaseid lihvimisi lugude kallal, mis lähevad novembris ilmuvale minu üheksandale albumile. Praegu on mul kibekiire aeg. Novembris ilmub album ja lisaks avaldan järgmise singli juba detsembris,» rääkis muusik oma tegemistest.

Põldvere tunnistas, et kiire elutempo juures ei tohi ka puhkust ära unustada. «Üks mu tuttav tuletas mulle meelde, et vahepeal tuleb ikka puhata ka. Ma plaanin puhkama minna aasta lõpus. See võiks olla sooja päikese all, kuid sihtpunkt pole veel teada. Ma ostan mõnikord piletid ka alles nädal aega enne oma reisi, nagu ma hetkel tegin ka oma koolitusreisi raames, nimelt sõidan järgmisel nädalal Ameerikasse. Kui on sihtkoht veel lähedamal, siis mõnikord ostan lennupiletid kõigest kaks päeva enne reisi,» tunnistas muusik.

Põldvere tõi välja, millised olid tema möödunud suve kõige meeldejäävamad reisid. «Külastasin erinevate artistide kontserte. Näiteks artist Pink'i käisin vaatamas Viinis ja Muse'i Madriidis ja Craftwerk'i Barcelonas. See oli inspiratsiooni reis,» mainis laulja.

Laulja jagas intervjuu lõpus raadiokuulajatele, kuidas sügispimedusega hakkama saada. «Pimedus surub need positiivsed tunded maha ja koguaeg on külm. Minu jaoks aitab see, kui saan aega veeta koos oma lähedastega. Olge kodus, süüdake kaminas tuli või pange televiisoris kamina kanal tööle. Sööge head toitu, mõnulege voodis või vannis. Paljudele mõjub hästi ka värviteraapia, selle abil saab ammutada endale värve ja päikest,» soovitas laulja.