Iglusauna looja Priit Kallas: süües kasvavad ambitsioonid, kuid kuidas hakkama saada raskel ajal?

Uue saatesarja nimi «Ikigai» tähendab «põhjust või eesmärki elamiseks». Sarja jooksul astuvad raadio Elmar stuudiost läbi väga erinevad ühiskonna tegelased, teiste hulgas näiteks tunnustatud arstid, muusikud ja ettevõtjad. Need on inimesed, kes on millegi silmapaistvaga hakkama saanud ning saatesarja idee on nende vaprate lugudega inspireerida ja julgustada ka teisi tegutsema.

Esimese saate külaliseks oli ettevõtja Priit Kallas. «Olen ettevõtja ja turundusinimene, see on minu kirg. Täna toodame käsitööna väikemajasid ja saunu. Meile meeldib öelda, et me müüme inimestele aega ja emotsioone. Toodame justkui üht asja, kuid müüme teist. Selle ümber oleme oma turundusliku mõtte põiminud ja teeme võibolla oma asju teisiti, kui klassikaliselt tehakse,» sõnas Eesti saunatootja Iglucraft looja Priit Kallas.

Kallase sõnul sündis kuulsa iglusauna idee 2014. aastal, väikeses Eesti külas, mil kolm sõpra said kokku ja arutlesid ettevõtluse teemadel. «Mõtlesime, et puhuks vanas kolhoosihoones mingile ettevõtmisele elu sisse. Ühelt poolt mõtlesime, et nokitseks lihtsalt midagi, tore oleks koos käia, nädalavahetustel sauna teha ja koos kala püüda. Esimesi ambitsioone meil ei olnud selliseid, et lähme nüüd maailma vallutama. Kuidagi läks ajapikku nii, et tekkis esimene saun, selle ümber hakkasime keerutama ja heietama. Sealt hakkasid edasi ka muud asjad sündima. Öeldakse, et süües kasvab isu, meil kasvas süües ambitsioon. Nägime, et eestlastele see asi meeldib. Siis tekkis uitmõte, et äkki meeldib see asi ka kusagil mujal. Äri moodi asjaks kasvas see ettevõtmine alles kolm aastat hiljem,» rääkis Kallas.

Kallase lähedaste sõnul on ta olnud koguaeg inimene, kellele meeldib kõvasti ja hingega tööd teha, kuid talle meeldib teha asju, mis vaid temale endale meeldivad. «Ma võisin lapsena tundide kaupa puid raiuda, peaasi, et ei pidanud näiteks rohima või marju korjama. Ma arvan, et minu kasvatus tuli pigem vanaisa poolt. Kui suvel sai maal oldud, siis vanaisa ütles, et päeva jooksul on teatud asjad, mis vaja ära teha. Kui need kohustuslikud asjad olid tehtud, siis võis minna kalale või ujuma. See oli see, mis mind innustas. Samas, neid töid ei tohtinud kunagi teha üle käe, seal oli kvaliteet alati oluline. See on minus tänaseni sisse jäänud, kui midagi teha, siis juba põhjalikult ja endast kõik anda. Poolikult tehes pole asjal mõtet, las ta siis juba jääda,» rääkis ettevõtja.

Mees rääkis, et täna töötab nende ettevõttes kakskümmend viis inimest, ettevõte areneb tõusvas joones. «Aastaga on ettevõte on päris palju kasvanud. Mullu tellis meie sauna Briti kuulsus David Beckham ja tänu tema isikule jõudis meie saunade lugu ka rohkem meediasse. Kuid lisaks Beckhamile on tulnud ka juba veelgi huvitavamaid kliente. Beckhami poolse ostu puhul oli oluline koht, et ta nõustus postituse tegema Instagrami. See tõmbas korraliku tähelepanu, kuid ma ei saaks öelda, et see tegevus oleks nüüd tohutu müügiedu taganud. Kuid kindlasti on müük kasvanud, eriti just Inglismaal. Selline asi annab brändile rohkem kredibiilsust, inimesed usaldavad meie kaubamärki täna rohkem. Kui me varem olime mingisugune saunatootja, siis täna meid googeldades on näha ka meie kliente ning inimesed saavad teha omad järeldused,» sõnas Kallas.

Mees tunnistas, et suur meediakajastus ei taga koheselt äri kasvu. «Majandusteooria ütleb ka, et igasugune kiire ärikasv ei tähenda seda, et puu otsas hakkavad kohe kuldmündid kasvama. Te näete ju ise ka meediast, üks asi on see, mida meedia kirjutab, kuigi igal asjal on ka teine pool. See on ilus külg, kuid meil on täpselt samasugused valud nagu igal teisel ettevõttel. Kord ei lähe müük, siis ei lähe jälle tootmine. Kõige uhke kõrval eksisteerib ka hall argipäev,» avaldas ettevõtja.

Priit Kallas FOTO: Erakogu

Vaatamata erinevatele rasketele väljakutsetele ja kitsaskohtadele, pole Kallase sõnul olnud veel kordagi olnud tema elus hetk, mil ta ei soovi oma äriga jätkata. «Me oleme tööl kolleegidega kokku leppinud, et meil ei ole probleemid, meil on väljakutsed. Kunagi üks hea sõber õpetas, et kõike, mida sa teed tööl, tuleb võtta justkui mängu. Kui sa teed ühe käigu, siis sellele saab alati järgneda terve hulk erinevaid kombinatsioone,» sõnas Kallas.

Kallas rääkis raadiokuulajatele, kuidas ta end maandab, kui tööl raskeks läheb. Samamoodi rääkis mees ettevõtte tulevikuplaanidest. Kuula Iglusauna loojaga tehtud täispikka intervjuud SIIT: