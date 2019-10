Ikevald Rannap: me vajame inspiratsiooni selleks, et oma eluga edasi minna

«See on verivärske plaat, mida olen teinud kolm aastat. Mul on nii hea meel, et ma lõpuks saan seda kõike teiega jagada,» sõnas muusik.

Ikevald Rannap tunnistas, et oma isa Rein Rannapi abi pole ta antud plaadi valmimise juures palunud. «Isa käsi pole siin abiks olnud, see on minunäoline materjal,» lisas ta.

Ikevald Rannap on sündinud Eestis, kuid oma elu esimesed aastad on ta veetnud Californias. Palju ringi rännanud mees, peab end maailma kodanikuks, kuid Eesti on alati südamelähedase tähtsusega. «Ma olen alati Eesti kodanik onud. Siin ma olen sündinud ja ma võtan alati selle endaga kaasa. Plaadi valmimise protsess on huvitav olnud, sest siia on kaasatud palju inimesi. Kolm aastat tagasi hakkasin ma oma rännakuid tegema erinevates riikides, võtsin igalt poolt oma mõtte ja tunnetuse kaasa. Need rännakud ei olnud sugugi ilma põhjuseta, need olid selleks, et lugusid kirjutada. Alati on hea, kui saame loomingusse uue maitse sisse tuua. Ma olen kaasanud nende lugude juurde kaheksa erinevat laulukirjutajat. Ma olen küll kõik need laulud ise kirjutanud, kuid poolte palade juures olen palunud kaasautoreid,» sõnas Rannap.

Muusik rääkis, et antud albumi materjali juures teeb ta koostööd kümneliikmelise bändiga. «Üheltpoolt on see veidi vastuoluline. See on kirjutatud justkui akustilise kitarriga, kuid samal ajal on meil kümnest liikmest koosnev võimas bänd, kellega oleme kogu materjali salvestanud. Me anname sama kollektiiviga ka reedel, 11. oktoobril «Erinevate Tubade Klubis» plaadi presentatsiooni. Seal on kohal ka kümne liikmeline LIVE bänd,» rääkis ta.

Rannapi sõnul aitas kogu albumi projekti kokku panna Rootsist pärit produtsent Ricky Delin. «Huvitaval kombel oli Ricky Delin Urmas Alenderi üks parimatest sõpradest tema viimastel eluaastatel. Elud viisid ka meid kuidagi huvitavalt kokku. Delin oli küll lubanud, et ta ühtegi plaati enam ei tee, viisin ma siiski tema juurde oma nelikümmend seitse lugu. Ma olen juhindunud selle plaadi juurest ideest, et kui anda midagi välja, siis anda midagi väga erilist. Seda nii tekstide, kui ka muusika tasandilt,» rääkis ta.

«Plaadi loomise juures olen võtnud oma siiruse ja aususe ning püüdnud kirjeldada protsesse, mis meid kõiki puudutavad. Ma olen käinud maailma teises otsas, kuid olen aru saanud, et me kõik oleme ühte või teistpidi rännakul. Me käime kõik erinevatest katsumustest läbi. Meil on julgust ja inspiratsiooni vaja selleks, et oma eluga edasi minna. Ma loodan, et mu plaat nimega «Synchronize» räägib asjadest ausalt ja siiralt, andes samal ajal lootust, et kõik on ikkagi väga hästi,» sõnas Rannap.