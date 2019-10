Johanna Randmann: iga muusik kirjutab parasjagu sellest, mis talle oluline on

«Iga muusiku jaoks on tema esimese plaadi välja andmine elu üks olulisemaid sündmusi, nii on olnud ka minu jaoks. Plaadi tegemine oli päris suur katsumus. Varem tähendas minu jaoks laulu kirjutamine seda, et võtan pilli kätte ja mõtlen mingid sõnad juurde. Nüüd näen, et kogu plaadi produtseerimise protsess on omamoodi õpetus olnud. Õppisin näiteks seda, kuidas musitseerida rohkem koos teiste muusikutega. Tõdesin, et ka lugude valmimise protsess oli palju pikem, alustades sõnadest ja pillide seadetest, kuni lõpptulemuseni välja,» sõnas Randmann.

Randmann lisas, et oma olemuse poolest on ta sisemiselt kannatamatu, kes tahab, et kõik kohe valmis saaks. «Samas tunnistan ka seda, et tuleb nautida protsessi. Iga hea asi võtab kaua aega. Mõnede asjade puhul ongi parem, kui sa lased sellel pikemalt lihtsalt olla,» rääkis muusik oma plaadi valmimise pikast perioodist.

«Mul on sahtlipõhjas igasuguseid laule. Need räägivad peamiselt tunnetest, armastusest ja ka näiteks kodust. Iga muusik kirjutab sellest, mis talle parasjagu oluline on. Minu lugusid on võimalik kirjeldada ja tõlgendada erinevalt. Ma arvan, et iga inimene leiab üles oma sõnumi,» lisas Randmann oma loomingu kohta.

Muusik rääkis, et värske albumi «Mina» kaanekujundust kaunistab tema enda kodu pilt. «See on minu kodumaja, mis asub Raplamaal. Täna on igapäevane elu ja tegemised seotud peamiselt Tallinnaga, kuid üritan leida aega, et kodus käia. Paar korda kuus õnnestub mul sinna ka sõita. Seal on kanad, kuked ja koerad, kes on ka uues muusikavideos kenasti näha,» sõnas Randmann.

Randmann avaldas ka mõtteid oma tulevikuplaanide kohta. «Tavaliselt meeldib mulle mõelda igasuguseid plaane ette, kuid hetkel tegutsen samm korraga. Praegu on minu jaoks kõige olulisem plaadi esitlus. Edasi tahan tegeleda ka laulude videomaterjalidega, sest igale loole on planeeritud oma klipp. Iga video saab olema järg minu eelmisele loole. Kokku tuleb kuuest videost koosnev lühifilm,» lisas ta.

Johanna Randmanni plaadiesitlus toimub Tallinnas, 10. oktoobril klubis «Kärbes». Ürituse uksed avatakse kell 21.00. «Kontsert on tasuta, kõik soovijad võivad kuulama tulla. Samal õhtul astub lavale ka Jaanus Saks, esitame koos paar lugu,» sõnas ta.