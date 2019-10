Doktor Vassiljev: mida teha siis, kui inimene su kõrval norskab

«Inimene norskab siis, kui tema nina neelu koed on natukene lõtvunud. See on eakama inimese probleem, kuid toimub ka siis kui ninas on turse, näiteks kroonilise nohu puhul. Norskamise võib esile kutsuda ka see, kui nina vahesein on viltu. Ehk seal võivad olla ka anatoomilised põhjused,» lausus Vassiljev.

Tohter tõdes, et tänapäeval räägitakse norskamisest väga palju. Juttu tehakse palju ka näiteks uneapnoest. «Uneapnoe on väike hingamisseisak, mis võib ohtlik olla. Kuid sellest räägitakse rohkem, kui asi väärt on. See on väga hea, kui keegi su kõrval norskab, sest siis sa ei ole ju üksi. No ja mis siis kui norskab, ole sellega rahul. Kõige hullem, mis sa saad teha, et lükkad talle küünarnukiga ribidesse, ära seda küll tee. Kui norskamine väga häirib, võid ju kergelt natukene nügida. Kuid ära teda üles ärata,» soovitas ta.

«On olemas igasuguseid vahvaid vidinaid, mida mõeldakse välja, neid on leiutatud juba aastasadu. Mis tähendab seda, et tegelikult mitte ükski nendest ei aita. Mul on oma leiutis, mis ei ole küll patenteeritud. See on siis järgmine - maga pidžaamaga, seljale õmble tasku ja pane sinna sisse seebikarp. Inimene norskab ainult selili. Kui seebikarp on selja peal, siis selili magada ei saa ning sa ei norskagi enam,» sõnas tohter naerdes.