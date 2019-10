Marju Lauristin avaldas, milline oli tema vaieldamatu lemmiklaul, kui ta oli vaid viieaastane

Sotsiaalteadlane ja Tartu ülikooli õppejõud Marju Lauristin rääkis raadio Elmar saates oma lemmikutest aastaaegadest. «Igale tartlasele on sügis lemmik aastaaeg. Selle kohta on isegi laul «Kui on jõudnud sügise, kolletanud lehed, salatung siis vägisi Tartu kannab mehed». Just varajane sügis mulle väga meeldib. Teine ilus aeg on muidugi kevad, siis tulevad välja lumikellukesed, mis on mu lemmiklilled, see on samuti väga tore aeg,» sõnas Lauristin.

Lauristin tõi välja, mida ta arvab oma kodukoha, ehk Tartu linna käekäigust. «Tartu mind väga rõõmustab, see linn on teinud viimasel aastakümnel väga suure arengu. Võib öelda, et Tartu on Eesti kõige euroopalikum linn. Kui ma tulen Tallinnasse, siis tulen nagu Ida-Euroopasse. Kui olen Tartus, siis olen nagu päris Euroopas. Ülikoolilinnad on Euroopas kõik väga erilised linnad. Tartule sarnane õhustik on ka näiteks Uppsalas, Lundis, Turus, Heidelbergis või Oxfordis. Tartu kuulub just nende linnade hulka ja päris väärikalt. Kui me enne olime selline vaene ja põllekesega, tegutsesime köögipoolel ning vaatasime alt üles, siis praegu meil ei ole mingit põhjust vaadata alt üles. See kehtib nii Tartu linna, kui ka Tartu ülikooli kohta. See rõõmustab minu südant väga,» tõi ta välja.

Marju Lauristin rääkis, kuidas ta massimeedia teoorias soovitas oma tudengitel kümmekond aastat tagasi vaadata Ameerika Ühendriikidest pärit kultussarja «Vaprad ja ilusad». «Massimeedia teoorias on üks väga suur osa, mis puudutab massikultuuri. See hõlmab aga ka Ameerikast pärit seriaale, sest just need samad seriaalid avasid kogu massikultuuri laine. Toona see seriaali vaatamise soovitus oli seotud just selle sama põhjusega. Praegu soovitan ma tudengitele, et nad loeksid lehti paberilt,» rääkis ta.

Lauristin lisas, et seriaali «Vaprad ja ilusad» ta ise kuigi palju vaadanud pole, küll aga mainis ta, mis tema tähelepanu teles köidab. «Ma olen eluaeg vaadanud Aktuaalset Kaamerat ja vaatan seda ka praegu. Mulle meeldib selline võimalus, et väga paljud Eesti inimesed tunnevad, et nad on korraga ühes suures uudisruumis, see on väga tore tunne. Lisaks meeldib mulle ka inglise krimisarjad, ma olen nende sarjade suur vaataja,» mainis ta.