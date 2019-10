Paul Neitsov: just need artistid on mind muusikalises mõttes kõige enam mõjutanud

Kitarrivirtuoos Paul Neitsov on käesoleval ja järgmisel kuul koos tšellist Silvia Ilvesega kontserttuuril, mis kannab pealkirja «Pärdist Metallicani». «Silvia teeb enamus esinemistel kaasa, see on uus ja mõnus kogemus. Ma pole kunagi varem tšelloga koos mänginud, loodan, et ka publikul on põnev seda jälgida,» tunnistas Neitsov.

Mees tõi välja, kes teda muusikalises mõttes kõige enam inspireerinud ja kujundanud on. «Kõige rohkem on mind muusikaliselt mõjutanud Austraalia kitarrist Tommy Emmanuel. Ta on kitarri meister, kellelt on väga palju õppida. Lisaks on mind inspireerinud sellised kuulsad laulvad kitarristid nagu Eric Clapton ning Phil Collins, neid mõjutusi on olnud tohutult. Eesti muusikutest tooksin välja Riho Sibula, kogu oma isiksuse ja loominguga. Samamoodi Tõnu Timm, kellega on olnud au lava jagada. Teksti loojatest on suur eeskuju kindlasti Aapo Ilves. Naislauljatest on inspireerinud Silvi Vrait, meeldis tema kuvand ja see, et žanriliselt ei olnud võimalik teda määratleda, tal tuli kõik väga hästi välja ning teda on nauditav kuulata siiamaani,» rääkis mees.

Raadio Elmar stuudios pidi Neitsov välja tooma kolm näidet eestikeelsest lemmikmuusikast. «Seda valikut oli väga raske kokku panna. Need lood on pigem need, mis praegusel ajahetkel rohkem meeldivad, kindlasti on neid näiteid veel,» sõnas ta.

Kristiina Kraus ja Paul Neitsov FOTO: Raadio Elmar

Paul Neitsovi TOP 3 Eesti lugude pingerida on allolev:

1. Orelipoiss «Pintsel»

«Jaan Pehk on esiteks väga hea laululooja, ta on suurepärane poeet. Tema sõnade seadmise oskus on alati värske. Selles laulus on midagi väga ilusat. Ta kordab seal küll vaid paar lauset, kuid see meloodia on meeldejäävalt ilus. Ma olen seda laulu ka Jaaniga koos laval esitanud, seega ma olen seda laulu ise koos temaga laval läbi elanud,» rääkis Neitsov.

2. Tõnu Timm ja Tõnu Oja «Sul annan andeks kõik»

«Ma ei tea, mis ajast see laul pärit on, kuid see on hästi õnnestunud lugu. Oleks patt seda laulu mitte siia nimistusse panna. Olen Tõuniga ka ise koostööd teinud, samuti seda konkreetset lugu koos esitanud. See laul on jäänud meelde ning läinud hinge, nii viis kui tekst. Nii ilusat ballaadi luua on väga keeruline. Ballaade, mis räägivad armastusest, on lausa lugematu arv. Kuid luua nüüd üks laul, mis eristuks kõikide teiste ilusate lugude hulgast, siis seal peaks olema «see miski», mida ei anna sõnadega seletada. Tõnu Oja ja Tõnu Timm on selle õige asja ära tabanud. See tekst kõlab isegi naiivselt, kuid samas on nii siiras ja tõene. Kui üks ballaad panna lihtsalt tükkidena kokku, siis kindlasti nii head lugu ei tule. Emotsioon selle protsessi juures on väga oluline,» sõnas Neitsov.

3. Fix «Kell»

«See on väga maagiline pala. See kõlab lausa nii hästi, et see ei olekski nagu Eesti lugu, mitte, et Eesti muusikas midagi halba oleks. Ta kõlab lihtsalt nii hästi, et kui mina seda lugu esimesed korrad teadlikult kuulasin, siis ma olin väga lummatud. See on nii inspireeriv,» avaldas Paul Neitsov.