Tahad minna muuseumisse mängima ja seiklema? «Avatud mänguväljade» festival on just õige valik!

Tänavuse oktoobrikuu teises pooles toimub laste ja noorte muuseumidefestival «Avatud mänguväljad». Festivali alapealkiri «Keeruta ja lennuta!» on inspiratsiooni saanud laulu- ja tantsupeo aastast. «Ürituse idee tuli originaalis hoopis väljaspool Eestit. Ehk festival, kus tehakse vahvaid mängulehti, sai alguse Peterburist. Tänavu toimub ettevõtmine juba viiendat korda ning see leiab aset 12. oktoobrist kuni 27. oktoobrini,» sõnas projektijuhi abi Karin Pai.

Pai selgitas lahti, mida «Avatud mänguväljade» festival endast kujutab. «Kaheksateist muuseumit ja üks raamatukogu on loonud oma muuseumitest lähtuvad mängulehed. Nende lehtede mõte tekkis seetõttu, et enamasti käiakse muuseumis ringi ja mõnikord ei saada nii palju teada. Infotahvlid on küll olemas, kuid võibolla jõuad lugeda vaid mõnda neist. Mängujuhised aitavad tutvustada muuseumis olevaid asju. Lehed on piltidega ja visuaalne pool on kujundatud kahe Eesti kunstniku poolt, nendeks on Virge Loo ja Liisa Kruusmägi,» rääkis ta.

Pai lisas, et mängulehtede täitmisega kaasnevad erinevad loosimised ja põnevad auhinnad. «Festivali raames on loodud passid, kuhu saab õigete lahenduste eest koguda templeid. Vastavaid templeid väljastavad muuseumite töötajad kohapeal. Teeme koostööd ka Lastejaamaga, nimelt igasse muuseumisse on ära peidetud Telepoisi foto, kui sa teed sellest pilti ja saadad ettenähtud aadressil, võid võita samuti auhindu,» täpsustas ta.

Sellel lehel on kirjas kõik muuseumid, kes oma väljapanekute kohta on põnevad mängulehed koostanud. Antud lehel on välja toodud ka erinevaid üritusi, mis festivali nädalate jooksul toimuvad. Festivali tähistatakse Tallinnas, Tartus, Viljandis, Imaveres, Haapsalus, Paldiskis, Rakveres ja Kohtla-Järvel. «Ettevõtmise raames toimub näiteks erinevaid otsimismänge, noorteõhtuid ja isegi öölaagreid. Kui teil on mõni vene keelt rääkiv sõber, siis see festival on ka selle poolest eriline, et nendest üheksateistkümnest mängulehest kaks on tõlgitud ka venekeelseks,» sõnas Pai.

Oliver Kõvask Tartu Mänguasjamuuseumis FOTO: Tartu Mänguasjamuuseum