Jennifer Cohen andis välja oma esimese eestikeelse singli

Muusik Jennifer Cohen osales tänavu aasta alguses Eesti Laulu võistlusel looga «Little Baby El». Cohen andis fännidele lootust, et tahab saata oma lugu ka eesoleva hooaja Eesti Laulule. «Laul ei ole veel saadetud, ootan veel hetke. Ma just andsin välja uue singli, tahan selle laviini üle elada ja siis ma mõtlen järgmise asja peale,» avaldas ta.

Cohenil ilmus hiljuti esimene eestikeelne singel, pealkirjaga «Vii mind vii». «See lugu sündis Laura Põldvere laulukirjutamise laagris. Sain seal kokku Karl Killingu ja Jaagup Tuisuga, kirjutasime selle loo esialgu hoopis Laurale. Paar kuud hiljem tuli see laul mulle aga ringiga tagasi. Seetõttu otsustasingi, et laulan seda ise. Karl Killing ja Gevin Niglas produtseerisid selle loo lõpuni,» rääkis Cohen.

«Sain selle loo kirjutamise ajal juba aru, et mulle väga meeldib see. Eesti keel kõlab nii eriliselt ja mulle on meeltmööda ka loo temaatika. See atmosfäär, kus laul kirjutatud sai, oli kuidagi väga maagiline,» lisas ta uue singli kohta.