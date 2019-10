Vaata, kuidas valmistada tervislikku ja maitsvat hommikuputru!

Heikki Mägi on treener, koolitaja, blogija, hobikokk ning OÜ Fitlap asutaja ja eestvedaja. Raadio Elmar hommikustuudios rääkis mees hommikusöökidest.

«Puder on hommikusöögiks üks väga hea variant. Ma ise söön putru päris tihti,» rääkis Fitlap asutaja.

Mees tunnistas, et hommikud on kõigil kiired ja kellelgi aega pole, et köögis pikemalt toitu valmistada. «Puder, just klassikalises versioonis valmib ju vaid mõne minutiga. Muidugi ka võileiva saab kiiresti valmis teha ja tegelikult saab mõlemat toitu teha normaalses versioonis. Pigem tuleb siin mängu maitse teema, mulle endale puder väga meeldib ja see on minu number üks valik hommikusöögi näol,» lisas ta.

Mees lisas, et maitsemälu on inimestel võimas ja paljudel seostuvad pudrud lapsepõlvega, mil selle söömine oli kohustuslik ja võibolla mitte kõige meeldivam kogemus. «Kui ma oma naisega tuttavaks sain, siis ta ei söönud tatraputru. Kui meie eluteed ristusid, hakkas ta seda sööma ning tunnistas, et alati loeb ka valmistamise viis, kuidas sa putru keedad ning kuidas sa seda hiljem maitsestad. Ma võin väga halba, kuid ka väga head putru teha,» sõnas Mägi.

Mägi andis ka soovitusi, mida oma pudru kõrvale panna, et toit oleks täisväärtuslikum ja maitsvam. «Kaerahelvestes on süsivesikud. Ma usun sellesse, et toidukorras peaks olema kõike, ka valke ja rasvu, ehk siis, ma alati kombineerin. Kui seal on kaerahelbed, siis lisan piima, pähklid ning rosinad. Ma tahan, et seal oleks kõike, see peaks moodustama ühtse terviku. Kui sa muutud peale putru uniseks, siis tasub valgu ja rasva sisaldust oma pudrus tõsta,» soovitas ta.

Mägi tunnistas, et putru võib vabalt ka õhtuti süüa. «Me oleme oma harjumustes toite liigitanud hommiku- ja õhtusöökideks. Mina vaataks neile otsa kui toidukordadele. Isiklikult olen söönud putru ka õhtul, see on igati sobiv. Tuleb vaadata oma isude järgi,» rääkis ta.